Televisione in lutto, l’attore protagonista di tante serie si è spento nella sua casa: lottava contro il cancro

A dare la notizia è stata sua famiglia. Un comunicato breve, senza fronzoli, come all’attore sarebbe piaciuto “è morto pacificamente nel sonno, dopo una lunga battaglia contro il cancro”. Nato a Bristol nel 1942, ha avuto una lunga carriera televisiva, ma era meglio conosciuto per aver interpretato il commerciante di auto di seconda mano senza scrupoli Terrance Aubrey “Boycie” Boyce nell’amata sitcom della BBC.



“È con il cuore pesante che vi portiamo una notizia così triste”, si legge ancora nella dichiarazione della famiglia. “Sarà sempre amato per essere ‘Boycie’ e lascerà una grande eredità di lavoro che continuerà a portare piacere e sorrisi per molti anni a venire. “Rispettate la privacy della famiglia e degli amici in questo momento difficile e state certi che in futuro ci sarà un’occasione per celebrare la sua vita, quando tutti saranno i benvenuti”. L’attore è recentemente diventato cittadino onorario della Serbia, dove Only Fools è ancora molto popolare.



Lui e John Challis, aveva circa 30 anni quando ha ottenuto il ruolo di Boycie, con la parte inizialmente solo per una scena prima che il suo personaggio diventasse più importante nella serie. Challis ha anche recitato nel suo spin-off The Green Green Grass dal 2005 al 2009 e nella sitcom ITV Benidorm dalla settima serie in poi.

Ha anche realizzato il documentario Boycie In Belgrade, che esplorava il motivo per cui lo spettacolo era così amato nel paese balcanico.





I ruoli precedenti di John Challis includevano il dramma di gangster Big Breadwinner Hog nel 1969, così come un ruolo ricorrente in Z-Cars come sergente Culshaw tra il 1971 e il 1975. I tributi si sono riversati da quando è emersa la notizia della sua morte, con Sue Holderness, che interpretava la moglie di Boycie, descrivendolo come un “amato amico”.





MEDIA STATEMENT FROM THE FAMILY OF JOHN CHALLIS

Sunday September 19, 2021



“It is with heavy hearts that we bring you such sad news. Our dear friend and yours, John Challis, has died peacefully in his sleep, after a long battle with cancer.



“Marlene senza Boycie – è impensabile. John Challis è stato il mio partner sullo schermo e sul palco per 36 anni e il mio amato amico. R.I.P. caro John. Mi mancherai ogni giorno”. La cantante dei Three Degrees Sheila Ferguson ha twittato: “Lo aspettavo da qualche giorno. “È con grande tristezza che vi dico che il mio caro amico, John Challis (Boycie di OFAH) è appena morto. “Sono stato in contatto con sua moglie, Carol, che ha ovviamente il cuore spezzato, come lo sono io. Tanto amore, S.” Un fan di One Only Fools ha twittato: “Assolutamente sventrato nell’apprendere della morte di John Challis (Boycie degli OFAH) Una parte importante dell’infanzia di così tante persone”