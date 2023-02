Lutto nel mondo dello spettacolo. Addio all’attore napoletano, scomparso sabato 11 febbraio a 41 anni. Da tempo combatteva contro un brutto male, dal quale però sembrava essersi ripreso. Attore e imitatore napoletano diventato celebre durante il periodo del lockdown, non dava sue notizie agli amici da settembre. Purtroppo oggi è arrivata la notizia della scomparsa di Massimo Cannizzaro.

Massimo Cannizzaro era diventato famoso anche per la sua imitazione di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, che nel periodo del lockdown era noto per le sue aspre critiche a chi non rispettava le regole per evitare la trasmissione del Covid. I suoi video erano stati mandati in onda anche da Striscia la Notizia.

Massimo Cannizzaro, morto l’attore e cabarettista napoletano

L’attore e comico Massimo Cannizzaro imitava il governatore della Campania sulle note di Don Raffaè di Fabrizio De Andrè. I suoi video erano diventati virale durante il lockdown e oggi sono tanti i messaggi di dolore che accompagnano la notizia della sua scomparsa. Massimo era un volto noto in TV, ma aveva scritto anche dei libri come Napoletani si nasce…o quasi e Prossima fermata Dante – Inferno 2.0.

“Incredibile amico mio ma quante risate ci siamo fatti insieme!!!! Ti voglio tanto bene, sono onorato di averti avuto come un mio caro amico speciale!!!La tua allegria e simpatia, il tuo pubblico, la tua comicità, il palco che ti applaudiva sempre…sarai per sempre nel mio cuore!!! Ciao caro Amico mio Massimo Cannizzaro!!!”, scrive Michele ricordando l’amico scomparso.

“Massimo Cannizzaro che colpo al cuore – si legge sui social – non è possibile! Tu, un amico, una persona d’altri tempi, quanti ricordi insieme. Il mio primo maestro di balli caraibici, hai fatto uno spettacolo meraviglioso anche al mio matrimonio. Addio caro amico, resterai per sempre nei nostri cuori”.