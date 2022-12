Stuart Margolin, meglio conosciuto per la sua interpretazione vincitrice di un Emmy Award di Evelyn “Angel” Martin in The Rockford Files, è morto. Aveva 82 anni. La scomparsa dell’attore è stata annunciata oggi sui social media dal figliastro, l’attore Max Martini, che ha reso omaggio a Margolin con un post su Instagram.

“I due momenti più profondi della mia vita, la nascita dei miei figli e l’essere al capezzale del mio patrigno che ci ha lasciato”, ha scritto il figliastro di Stuart Margolin. “Mia madre, mio ​​fratello e io gli abbiamo tenuto le mani. Tutto il tempo che intercorre tra la nascita e la morte, la vita, sta a noi riempire di momenti altrettanto profondi”.

Leggi anche: “È morta”. Lutto nel cinema, addio alla famosa e amatissima attrice. L’annuncio è una mazzata per i fan





Stuart Margolin, morto l’attore vincitore di un Emmy

“Ad ogni modo, mi ha fatto capire quanto tempo ho sprecato in cose che non sarebbero mai arrivate a niente. Solo una profonda realizzazione che ho pensato di condividere. Ti voglio bene Stuart Margolin. Un grande attore/sceneggiatore/produttore/regista. Ma soprattutto, un patrigno profondamente dotato che è sempre stato lì con amore e sostegno per la sua famiglia. RIP Pappy”, ha concluso.

Stuart Margolin ha vinto due Primetime Emmy come miglior attore non protagonista (nel 1979 e nel 1980) per aver interpretato l’Angelo di Rockford , un ruolo che ha poi ripreso in una serie di film per la tv. Il suo lungo curriculum televisivo include ruoli in innumerevoli programmi tv iconici, tra cui Il fuggitivo (The Fugitive) con Harrison Ford, I Monkees, Vita da strega, That Girl, La famiglia Partridge, The Mary Tyler Moore Show, Gunsmoke, MAS*H Rhoda, Magnum PI, NCIS e X-Files .Margolin è morto per cause naturali, secondo The Hollywood Reporter.

Stuart Margolin ha ricevuto gli Emmy nel 1979 e nel 1980 come miglior attore non protagonista in una serie drammatica per la sua interpretazione di Angel, un ex compagno di cella di San Quentin del PI Jim Rockford di Garner che si trova costantemente nei guai. The Rockford Files è andato in onda per sei stagioni, ha generato diversi telefilm ed è stato un enorme successo nelle repliche.