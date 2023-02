“Si è spento per sempre”. Addio all’attore, tv e cinema in lutto col triste annuncio del fratello famoso

Lutto nel mondo della televisione. L’attoe è morto sabato a 77 anni, ha confermato Fox News Digital. Un portavoce della famiglia ha detto all’Hollywood Reporter che l’artista è morto nel sonno per cause naturali nella sua casa di Thousand Oaks, in California. Kevin O’Neal lascia suo fratello Ryan, suo figlio Garrett, sua nipote Tatum O’Neal e i nipoti Griffin e Patrick O’Neal.

Kevin O’Neal è noto soprattutto per il suo ruolo in “Tempi brutti per i sergenti” negli anni ’60, ma è apparso anche in uno degli ultimi film di Elvis Presley, “Guai con le ragazze (The Trouble with Girls)”. In “Tempi brutti per i sergenti”, Kevin ha interpretato il soldato Ben Whitledge, che era il migliore amico del protagonista dello show, l’aviatore Will Stockdale, interpretato da Sammy Jackson.

Kevin O’Neal, morto l’attore e fratello di Ryan O’Neal

Kevin O’Neal è apparso nei film di suo fratello Ryan nel corso degli anni. Il duo ha recitato insieme per la prima volta in “Big Bounce (in italiano Grande Rimbalzo)” nel 1969. Kevin ha avuto ruoli in “Love Story“, “Ma papà ti manda sola?” “Finalmente arrivò l’amore ” e “Il ladro che venne a pranzo”. In televisione ha recitato in una ventina di serie tv. Tra queste Bonanza, Perry Mason, Room 222, Ai confini della realtà e il fuggiasco.

Figlio degli attori Charles O'Neal e Patricia O'Neal, fratello minore di Ryan O'Neal e zio di Tatum O'Neal e Griffin O'Neal, ha iniziato la carriera di attore in diversi film per la televisione passando poi a ruoli più importanti nel cinema.

Sul suo account Instagram, il nipote Patrick ha condiviso un commovente tributo dopo la morte di suo zio. “Mio zio è morto nel sonno e non ha sofferto, cosa di cui siamo grati. Kevin aveva un grande senso dell’umorismo, proprio come suo fratello maggiore, e abbiamo le sue storie per tenerlo nei nostri cuori per sempre”, si legge nel post di Patrick.