Avevano deciso di non vaccinarsi e sono morti per Covid a distanza di pochi giorni. I due gemelli sono diventati famosi a partire dal 1979, pubblicando testi di semplificazione di tematiche complicate per il piccolo schermo come la fisica, la matematica e le scienze.

Nel corso degli anni Ottanta i due fratelli diventano protagonisti di programmi per una generazione di ragazzi, spiegando le ultime scoperte scientifiche e le novità della fantascienza. I gemelli erano ricoverati dal 15 dicembre all’ospedale Georges Pompidou di Parigi dopo aver contratto il Covid e sono morti a sei giorni di distanza l’uno dall’altro.

Grichka e Igor Bogdanoff, morti i gemelli della chirurgia estetica

Il primo a morire è stato Grichka Bogdanoff, il 28 dicembre. L’annuncio era stato dato dal suo agente: “Circondato dall’amore della sua famiglia e della sua famiglia, Grichka Bogdanoff è morto in pace il 28 dicembre 2021 per unirsi alle sue étoiles”, aveva fatto sapere. Il tre gennaio 2022 la stessa sorte è toccata al fratello Igor, anche lui ricoverato nell’ospedale parigino.





Nati nel sud della Francia da papà russo a mamma discendente della nobiltà austriaca, i fratelli Bogdanoff finirono al centro delle polemiche per accuse di plagio e di propagazione di false teorie e successivamente per l’evidentissimo cambio dei connotati dopo diversi interventi di chirurgia plastica.

I due da giovani hanno intrapreso la carriera accademica, ma le loro pubblicazioni sono state al centro di alcune controversie, a causa dell’”originalità” delle loro spiegazioni scientifiche ritenute da alcuni delle bufale. In ogni caso a far discutere non sono state solo le loro teorie, ma ovviamente anche il loro aspetto, che nel corso del tempo si è completamente trasformato, fino a renderli completamente irriconoscibili.