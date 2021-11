A Storie Italiane, il programma mattutino di Rai1, si parla della morte di Rossano Rubicondi, il personaggio televisivo scomparso a 49 anni lo scorso 29 ottobre. Sono stati i suoi genitori a raccontare gli ultimi istanti di vita: “Ci hanno informati di un aneurisma polmonare, si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca da bagno della casa dove viveva da solo. Ci hanno detto anche che aveva una forma tumorale alla pelle, delle macchioline, ma noi non ne sapevamo niente”.

Anche la madre di Rossano Rubicondi, Rosa, ancora scossa, spiega come hanno ricevuto la notizia: “Ci hanno chiamato dall’America, ha risposto al telefono mio marito e si batteva le mani sul petto. Io lo guardavo, gli chiedevo cosa fosse successo e lui mi ha detto ‘Rossano non c’è più’. Stavamo guardando Tale e Quale Show, erano le 10 meno un quarto. Non ci credevo, poi sono cominciate tutte le telefonate degli amici. Continuo a non crederci”.

In Italia la prima a diffondere la notizia della scomparsa di Rossano Rubicondi è stata Simona Ventura con un messaggio su Twitter e una fotografia: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.





Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi era ospite della trasmissione condotta da Eleonora Daniele e ha spiegato che “giovedì ci sarà a New York una camera ardente in una società di pompe funebri incaricata da Ivana Trump per chi vorrà dargli un ultimo saluto. Dopodiché, venerdì avrà luogo il funerale in una chiesa della Grande Mela, mentre gli amici italiani hanno organizzato una messa di suffragio sabato alle 17 in una chiesa vicino alla Scala di Milano”, ha spiegato il giornalista.

Poi Roberto Alessi ha rivelato di aver sentito anche Ivana Trump, l’ex moglie di Rubicondi, che fino ad ora non ha parlato in pubblico: “Era veramente distrutta, non riusciva neanche a finire una frase senza piangere. Nei messaggi che mi ha inviato diceva di essere tristissima e di non volere partecipare a trasmissioni o parlare con i giornalisti. Tre o quattro mesi fa era riuscita addirittura a fargli avere l’assicurazione sanitari, cosa peraltro difficilissima. Rossano, ci tengo a dirlo, non è stato abbandonato dagli amici, come qualcuno ha voluto far credere”, ha concluso Alessi, smentendo alcune brutte voci circolate nelle ultime ore.