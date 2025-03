Domani, 18 marzo, si celebreranno i funerali di Pietro Genuardi e Caterina Balivo a La Volta Buona ha voluto ricordare l’attore scomparso. Lo ha fatto insieme a persone che l’hanno conosciuto e hanno lavorato con lui tra cui Alex Belli e Serena Grandi. Proprio l’ex Centovetrine e GF ha rivelato che la causa del decesso è stata un’infezione. La rabbia e il dolore accomunano tutti coloro che gli volevano bene, ma soprattutto il figlio Jacopo, che attendeva con speranza l’imminente trapianto.

Un anno fa la diagnosi di leucemia e, a distanza di poche settimane, sarebbe avvenuto il trapianto di midollo grazie alla donazione del figlio. Purtroppo, il destino ha deciso diversamente: Pietro non ha fatto in tempo, Jacopo non ha fatto in tempo. Alex Belli, visibilmente provato, racconta il sentimento di incredulità e ingiustizia condiviso da tutti: “Tra poche settimane il trapianto di midollo con trasfusione da parte di Jacopo, il problema è che non ce l’ha fatta perché ha avuto questa infezione. Insomma, questo per noi era uno spiraglio di luce che molto probabilmente se non avesse avuto questa infezione forse Pietro sarebbe ancora con noi oggi”. Il pensiero di ciò che sarebbe potuto accadere e non è stato non fa che aumentare il senso di impotenza e dolore.

Il ricordo di Pietro Genuardi, tanto affetto per una persona speciale

Eppure, chiunque abbia conosciuto Pietro sa bene che lui non si è mai lasciato trascinare dalla rabbia. Anche Antonella Ferrari, intervenuta in collegamento, lo ricorda come una persona solare, sempre positiva. Tanti attori hanno condiviso il set con lui, non solo nella fiction Il Paradiso delle Signore, e tutti ne parlano con profondo affetto. Un plauso speciale è rivolto a Caterina Balivo, l’unica che sta realmente onorando la sua memoria in televisione.

“Noi di Centovetrine abbiamo una chat dove ci confrontiamo – le parole di Antonella Ferrari – e in questi giorni ovviamente abbiamo parlato molto di Pietro e tutti credimi tutti ti ringraziano perché tu sei l’unica che sta ricordando e omaggiando il nostro caro Pietro Genuardi. Grazie di cuore”. I racconti su di lui sono pieni di luce, ricordi di momenti di amicizia e condivisione con chi lo ha conosciuto e mai avrebbe pensato di dovergli dire addio così presto, a soli 62 anni.

Antonella Ferrari ha poi aggiunto: “Anch’io mi sono trovata ad entrare nel cast di Centovetrine e come prima persona che ho incontrato è stato proprio Pietro che mi ha presentato gli altri. Per la mia storia, la mia malattia molti mi trattavano un po’ con pietà mentre lui mi trattava esattamente come tutti gli altri e quando l’ho rivisto sul set del Paradiso delle signore è stato veramente la gioia riabbracciarci e rimembrare tutto quello che era il passato e proprio in quel momento mi ha detto che era molto felice perché era riuscito ad andare in pensione…”.

