“Falso, è morto così”. Tv in lutto: la notizia choc, poi la smentita sull’attore scomparso a soli 28 anni

“Sebbene offra poco conforto, il medico legale ha riferito che l’improvvisa scomparsa del nostro amato era dovuta a cardiomegalia, insieme a complicazioni della valvola aortica”. La cardiomegalia è più comunemente nota come un cuore ingrossato e può essere un segno che il muscolo cardiaco non funziona come dovrebbe. Questa la causa ufficiale della morte dell’attore scomparso prematuramente a soli 28 anni.

Una morte che ha sconvolto il mondo della televisione, anche perché la vittima era in fratello di una amata e stimata attrice. A una decina di giorni dalla sua scomparsa, la famiglia è intervenuta con un comunicato ufficiale per rendere nota la causa del decesso e allontanare le voci di suicidio che si erano susseguite poche ore dopo la notizia.

Morte attore Jansen Panettiere: nessun suicidio, aveva problemi al cuore

Jansen Panettiere ha iniziato la sua carriera da bambino ed è apparso in diversi ruoli televisivi e cinematografici dai primi anni 2000. Successivamente ha iniziato a lavorare come doppiatore e ha recitato in L’era glaciale 2: The Meltdown nei panni di Shovelmouth Boy e in Robots nei panni di Younger Rodney. È apparso anche su Nashville insieme a sua sorella Hayden.

L’anno scorso, Jansen Panettiere è apparso nel film di Natale Love And Love Not e nell’acclamata serie tv The Walking Dead. Oltre al suo lavoro di attore, Jansen Panettiere era noto anche per le sue opere d’arte, che ha pubblicato su Instagram con il nome RANE. Ha prodotto anche borse, scarpe e giacche con disegni del suo lavoro. Il corpo senza vita dell’attore è stato trovato dalla polizia domenica 19 febbraio. È morto a soli 28 anni.

La morte di Jansen Panettiere ha colpito molto il mondo della televisione e i fan della sorella Hayden, nota al pubblico per aver recitato in film e altrettante serie tv come Ally McBeal, dove interpreta la figlia della protagonista, Malcolm e Law & Order – Unità vittime speciali e il film Scream.

“Il cuore di Jansen si poteva vedere nei suoi occhi, e il suo fascino nel suo sorriso brillante e coinvolgente; la sua anima nei suoi dipinti magistrali e rivelatori, e la gioia della vita nel suo spirito. Il suo carisma, il suo calore, la sua compassione per gli altri e il suo spirito creativo vivranno per sempre nei nostri cuori e nei cuori di tutti coloro che ha incontrato”, ha scritto la famiglia nella nota ufficiale.