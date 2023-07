Lutto nel mondo della televisione per la scomparsa dell’attore. Aveva solo 48 anni. La sua morte è stata resa nota dalla sua amica e attore della Shakespeare Theatre Company Susan Hart, che interpretava Gertrude accanto all’Amleto di Carlson. L’attrice ha spiegato che il collega è morto il 6 luglio e che era “semplicemente devastata dalla notizia”. Nessuna causa di morte è stata data. Al momento c’è il riserbo assoluto.

Secondo quanto riferito, l’attore, nato in California nel 1975, è apparso per la prima volta nello show come una rockstar britannica chiamata Zarf, ma è stato richiamato mesi dopo quando gli sceneggiatori hanno deciso di reintrodurre il personaggio come una donna transgender. La transizione di genere di Zoe è stata mostrata in dettaglio, compresi i suoi incontri con un endocrinologo, l’adesione a un gruppo di supporto transgender e il coming out con i suoi genitori.

Leggi anche: Mamma va a letto dopo una corsetta e non si sveglia più: aveva 46 anni. Trovata dal compagno





Jeffrey Carlson, morto l’attore della soap La Valle dei pini

L’attore Jeffrey Carlson è apparso in più di 50 episodi della soap opera Valle dei Pini, a partire dal 2006. Il suo personaggio è stato molto importante, perché a quel tempo c’erano pochi piccoli ruoli per i personaggi transgender nella televisione americana. Zoe è stato il primo personaggio ricorrente di questo tipo in una soap opera di grande successo. La sua introduzione è stata controversa: nel 2006, il LA Times ha riferito che l’imminente transizione di Zoe aveva “acceso un acceso dibattito” sui forum dei fan e che mentre il pubblico delle soap si era abituato ai personaggi gay, “affrontare il primo coming out transgender sulla rete televisiva potrebbe essere rischioso per una soap opera in un momento in cui i drammi diurni stanno subendo una grave erosione del pubblico”.

Ma Zoe aveva lo scopo di “provocare una conversazione”, ha detto Jeffrey Carlson alla rivista People un anno dopo. “Ho ricevuto una lettera da una bambina di 11 anni. Diceva: “È bello che tu diventi una ragazza”. Allora avremo cose in comune'”. La soap opera Valle dei pini è andato in onda per più di 10.000 episodi dal 1970 al 2011 sulla rete statunitense ABC. Jeffrey Carlson ha anche recitato a Broadway , interpretando Billy in The Goat or Who Is Sylvia? e Marilyn in Taboo. Ha anche avuto piccoli ruoli nel cinema, inclusa la commedia di Will Smith del 2005 Hitch. In Italia la soap è andata in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1985 al 9 gennaio 1987, per poi passare, a partire dal 12 gennaio 1987, su Rete 4. Dopo vari cambi di orario, è stata cancellata dai palinsesti del canale il 2 maggio 1992.

L’editore teatrale di Time Out New York, Adam Feldman, ha descritto Jeffrey Carlson su Twitter come una “star dai nervi scoperti di Broadway (Billy in The Goat, Marilyn in Taboo) e della TV (l’innovativo personaggio trans Zoe in All My Children). Un attore potente e una perdita dolorosa… era chiaro che aveva qualcosa di speciale”. Il co-protagonista di All My Children di Carlson, Eden Riegel, ha scritto sui social: “Devastato oltre ogni misura nell’apprendere della scomparsa del bellissimo e dotato Jeffrey Carlson. Mi sento fortunato ad aver chiamato amica questa anima gentile e vedere da vicino il suo brillante lavoro. Ti voglio bene Jeffrey. Riposa amico”.