“Morta per infarto improvviso”. Lutto nella televisione, si spegne per sempre a 49 anni

Lutto nella tv, è morta Julie Powell: la famosa food blogger nota per il suo libro “Julie & Julia”, che ha poi ispirato un film con Meryl Streep. La donna è morta all’età di 49 anni. Suo marito, Eric Powell, ha confermato al New York Times che è la donna è deceduta per arresto cardiaco causato da un’aritmia cardiaca nella loro casa di Olivebridge, nello stato di New York, il 26 ottobre. La carriera della Powell si è impennata quando nel 2002.

Avvicinandosi al suo 30° compleanno come “una segretaria che vive con suo marito, tre gatti e un pitone sopra una tavola calda in una strada arida a Long Island City”, si è data un anno di ricerca per ricreare tutte le 524 ricette dalla copia di sua madre di Mastering the Art of French Cooking, Volume 1. Si tratta di un classico del 1961 di Julia Child, chef televisiva e decana della cucina francese negli Stati Uniti. Come cuoca senza formazione, Powell ha documentato le sue difficoltà in cucina attraverso il popolare, spiritoso e autoironico blog di cucina Julie/Julia Project su Salon.com.

Lutto nella tv, è morta Julie Powell

In queste ore, l’editore alimentare Amanda Hesser, che ha scritto del progetto di Powell sul New York Times nel 2003, ha dichiarato in un’e-mail dopo la sua morte: “La sua scrittura era così fresca, vivace – a volte rozza! – e così gloriosamente distaccato da qualsiasi tradizione… Internet ha democratizzato la scrittura alimentare e Julie è stata la prima voce distintiva della nuova scuola”.

Nel 2005, il blog di Powell è diventato il bestseller Julie & Julia: 365 Days, 524 Recipes, 1 Tiny Apartment Kitchen; la sua edizione tascabile era sottotitolata “My Year of Cooking Dangerously”. Il suo libro di memorie ha ispirato il film del 2009 Julie & Julia , con Amy Adams nei panni di Powell e Meryl Streep nei panni di Julia Child.

Sad news. Here’s our obit on Julie Powell, who changed food writing forever. https://t.co/59IgPtKLzy — Kim Severson (@kimseverson) November 1, 2022

È stato l’ultimo film scritto e diretto da Nora Ephron, morta nel 2012. Nel 2009, Powell ha pubblicato il suo secondo libro, Cleaving: A Story of Marriage, Meat and Obsession, che esplorava la sua relazione con suo marito. Powell lascia il marito, il fratello e i genitori.

