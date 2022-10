Morta Joan Hotchkis, attrice, scrittrice, sceneggiatrice e drammaturga nota per i suoi ruoli in La strana coppia (The Odd Couple), film del 1968 diretto da Gene Saks e Legacy.

L’attrice è morto il 27 settembre a Los Angeles. Aveva 95 anni. Sua figlia Paula Chambers ha detto che la morte di Hotchkis era dovuta a insufficienza cardiaca congestizia.

Joan Hotchkis era l’ultima figlia sopravvissuto di Preston Hotchkis e Katharine Bixby, leader civici di Los Angeles. Dopo aver conseguito una laurea in psicologia presso lo Smith College e un master in Educazione della prima infanzia presso il Bank Street Teacher’s College, Hotchkis ha insegnato all’asilo a New York prima di diventare attore nel 1954 all’età di 27 anni.

Morte Joan Hotchkis, la carriera a Hollywood – Ha ottenuto il ruolo principale di Lizzie in The Rainmaker al teatro Players Ring di Hollywood. Quando è tornata a New York è diventata un membro di The Actors Studio ed è stata scelta per spot televisivi e spot per gli ospiti. Questo è quando ha incontrato il regista Bob Foster, che ha sposato nel 1958 e con il quale ha avuto la figlia Paula.

Joan Hotchki ha recitato nella soap opera The Secret Storm e nella commedia Streetcar Named Desire prima di fare il suo debutto a Broadway nel 1960 in Advise and Consent. Ha divorziato nel 1967 ed è tornata a Los Angeles dove ha lavorato per la serie tv Vita da strega e General Hospital. È stata la protagonista femminile al fianco di William Windom in My World e Welcome To It (1969-70), e ha interpretato la dottoressa Nancy Cunningham, l’ex fidanzata di Oscar Madison di Jack Klugman, La strana coppia.

Per tutti gli anni ’70, ha recitato in molti spettacoli tra cui Lou Grant, Charlie’s Angels, Mannix , The New Dick Van Dyke Show, St. Elsewhere , Marcus Welby, Barnaby Jones e The Life and Times of Eddie Roberts nel 1980. Ha lavorato con Clint Eastwood e altri famosi attori. Joan Hotchkis è morta a 95 anni.