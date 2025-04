Morta a 27 anni la famosa della tv. Aveva partecipato ad una serie di programmi conquistando un crescente pubblico di ammiratori. La notizia della morte è stata divulgata sul suo profilo Instagram. Nelle sue storie, infatti, è comparso un messaggio nel quale si comunicava che dopo aver lottato per restare in vita, purtroppo non c’è stato nulla da fare, inoltre si chiede di rispettare la privacy oltre che il dolore della famiglia.

“Cari amici e familiari, mi dispiace informarvi che la nostra amica e sorella è scomparsa. Era in pace. Io, sua madre e mia madre eravamo presenti con lei. Vi chiediamo, per favore, di darci spazio in questi momenti difficili”.





Lucy Markovic è morta a soli 27 anni. L’annuncio sul suo profilo

Non appena la notizia si è diffusa sono arrivati centinaia di commenti: “Ti amerò per sempre, Luc. La tua eredità vive ancora”, ha scritto l’amica e collega Megan Puleri. Le ha fatto eco Amelia Ross: “Grazie per aver realizzato i nostri sogni da bambina”. Stella di Australian next top model, Lucy Markovic era entrata in finale nel talent quando aveva appena diciassette anni, Markovic era poi riuscita ad affermarsi a livello internazionale.

Aveva sfilato per case di moda come Dolce & Gabbana, Versace, Oscar de la Renta, Givenchy, e molti altri. La sua carriera sembrava inarrestabile, e forse lo è davvero: perché oggi la sua immagine resta, viva e indimenticabile, negli occhi di chi l’ha vista crescere davanti alle telecamere.

La modella combatteva da tempo con una malformazione artero-venosa cerebrale, una patologia rara che di recente l'aveva costretta a pianificare un delicato intervento chirurgico. Ma il suo corpo non ha retto.