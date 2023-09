“È morta dopo l’intervento choc”. Addio alla conduttrice tv ex GF. Nei guai il chirurgo

Un vero e proprio dramma ha scosso il mondo dello spettacolo e della televisione. L’attrice è morta ad appena 43 anni a causa di un’operazione sbagliata. Ha vissuto degli anni da incubo, infatti subito dopo essere finita sotto i ferri, sono venuti fuori dei problemi di salute molto seri con i quali ha dovuto combattere. Nonostante la sua battaglia col supporto dei medici, alla fine si è dovuta arrendere definitivamente e per lei è sopraggiunto purtroppo il decesso.

Ovviamente sono immediatamente esplose le polemiche per quanto accaduto alla sfortunatissima attrice. La 43enne è morta per le conseguenze di un’operazione chirurgica sbagliata, effettata nel 2011. Voleva semplicemente migliorare il suo aspetto, facendo un intervento estetico, ma a causa di una sostanza usata da un dottore aveva avuto dei danni fisici notevoli. Negli ultimi tempi la sua situazione clinica era peggiorata e ora è stata annunciata la sua dipartita.

L’attrice è morta anni dopo un’operazione sbagliata

Questo chirurgo dei vip non ha potuto più lavorare, dopo questo errore madornale, ma i guai per lei erano purtroppo già arrivati. L’attrice morta per questa operazione sbagliata si chiamava Silvina Luna e da 2 mesi e mezzo si trovava ricoverata in ospedale. Doveva sottoporsi ad un trapianto di rene, ma non ce l’ha fatta a riceverlo prima della sua scomparsa. Quel medico le mise nel suo corpo del metacrilato, vietato dall’agenzia del farmaco dell’Argentina, terra di origine della donna.

Luna era nota per la sua partecipazione al Grande Fratello in Argentina e per aver avuto anche una relazione sentimentale con l’ex calciatore Daniel Osvaldo, che ha militato anche in squadre italiane oltre ad aver indossato la maglia della nazionale azzurra in 14 occasioni. L’associazione argentina degli attori ha ammesso di essere molto sofferente per questo addio di Silvina: “C’è profonda tristezza, lei ha lavorato per ben 25 anni”.

Silvina Luna era anche modella ed era nata a Rosario il 21 giugno del 1980. Era costretta anche a fare la dialisi tre volte alla settimana, ma anche questo non le è bastato per salvarsi. Il suo decesso è avvenuto giovedì 31 agosto. Lei è stata protagonista in diversi reality show, ha accumulato anche diverse esperienze teatrali e ha presentato diverse trasmissioni in tv.