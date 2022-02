Da tempo lottava contro un tumore: avrebbe compiuto 49 anni tra pochi giorni, ma la malattia non le ha dato scampo. Ha lavorato fino all’ultimo: era una professionista apprezzata, una mamma e una autrice televisiva. La tv era la sua passione, negli anni ha lavorato con Fabio Fazio a Che tempo che fa, con Gerry Scotti a Caduta Libera, con Piero Maranghi ad Almanacco di bellezza su Classica Tv, e molti altri programmi. Era laureata in filosofia, amava i libri, la musica di Enzo Jannacci. E suo figlio, Rocco, di 13 anni, che frequenta la terza media e gioca alla Scarioni Calcio.

Samantha Chiodini è morta nella notte tra l’1 e il 2 febbraio. Per capire bene chi era Samantha Chiodini bisogna rivedere il podcast scritto per il progetto Storie Libere in collaborazione con la Fondazione Airc per la ricerca sul cancro e per sensibilizzare le donne su controlli e prevenzione, in particolare contro il tumore al seno. “Io sono Samanta Chiodini, mamma e autore Tv. E ho avuto un tumore al seno”.

Come lei stessa spiegava “il seno racconta molto della vita di una donna. Con il seno siamo figlie, madri, amanti e proprio per questo è il cancro più femminile. Non solo per l’incidenza – colpisce una donna su nove – ma anche perché uno dei significati di seno è anima”. Tante le iniziative che negli anni l’hanno vista protagonista. Con i colleghi del Sole 24 Ore Daniele Bellasio e Gianni Riotta aveva ideato e curato il premio di Giornalismo “Premio Subito” e nel 2011 aveva curato il bestseller L’educazione delle fanciulle scritto da Luciana Littizzetto e Franca Valeri (pubblicato da Einaudi Stile Libero).





Su Repubblica Piero Maranghi, direttore ed editore di Sky Classica Hd, ne ha tracciato un ricordo: “Mi ha chiamato dieci giorni fa, ‘Vado con Rocco a Firenze, dove vado a mangiare?’. Nell’ultimo messaggio mi scriveva ‘Adesso mi metto in riga e facciamo Pasolini'”. E’ stato questo il suo ultimo progetto: “Un podcast dedicato a Pierpaolo Pasolini per il centenario. Lo stiamo facendo e sarà dedicato a lei”.

Insieme, racconta ancora Maranghi, avevano lavorato tanto: “Ricordo ancora quando ci siamo conosciuti: “Era il 2009, in occasione di una serata pazzesca in cui con Fabio Fazio abbiamo portato su Rai 3 Abbado, Pollini, Barenboim, Jovanotti, Baricco, Natalia Aspesi, Emma Dante…Nel tempo, abbiamo consolidato un’amicizia irripetibile, una donna di una curiosità intellettuale unica, una antica militante radicale che arrivava sempre alla sostanza delle cose, due occhi senza tempo.