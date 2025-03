Tragedia nel mondo del cinema, l’attrice trovata morta nella sua casa di Los Angeles: aveva 61 anni. A riportare la notizia è il sito TMZ che racconta come i paramedici sono stati chiamati a casa dell’attrice in seguito alla segnalazione di una donna. La testata americana scrive che sul corpo la donna presentava “una ferita d’arma fa fuoco autoinflitta alla testa”, il che farebbe pensare ad un suicidio.

L’attrice è stata dichiarata morta sul posto. Non sembra sia stato rinvenuto alcun biglietto. Non c’era niente che sembrava potesse presagire una simile tragedia. La morte di Pamela Bach ha lasciato sgomenti tutto il mondo. Pamela era la ex moglie di David Hasselhoff, il leggendario Micht di Baywatch.





Morta Pamela Bach, l’attrice aveva 61 anni

David racconta a TMZ… “La nostra famiglia è profondamente addolorata per la recente scomparsa di Pamela Hasselhoff. Siamo grati per l’ondata di amore e sostegno dimostrata in questo momento difficile, ma chiediamo gentilmente la privacy mentre siamo in lutto e affrontiamo questo periodo difficile”.

David e Pamela sono stati sposati dal 1989 al 2006. Il divorzio è stato controverso… con dispute sul mantenimento mensile del coniuge che si sono estese fino al 2017. Carriera piena di successi, Pamela è apparsa per la prima volta sul grande schermo nel film “Rumble Fish” di Francis Ford Coppola nel 1983, con Matt Dillon , Mickey Rourke e Diane Lane . Il cinema l’ha portata a ruoli televisivi, tra cui “Baywatch” nel 1989… ha interpretato la proprietaria di un bar Kaye Morgan per 10 anni nella serie.

Altri ruoli televisivi includono “Sirens”, “Febbre d’amore”, “Professione pericolo”, “TJ Hooker” e “Supercar”, dove incontrò David. La manager di Pamela, Sharon Kelly , ha detto a TMZ… “Sono sotto shock e sto ancora elaborando la perdita della mia cara cliente Pamela Bach-Hasselhoff. Pamela era una ‘forza della natura’… Ci mancherà. “Il mio cuore è con la sua famiglia, le sue bellissime figlie e la nipote di cui Pamela si entusiasma costantemente e che ama così tanto. Pamela parlava spesso di quanto fosse orgogliosa di entrambe le figlie e di ciò in cui erano sbocciate. Era una ‘mamma orgogliosa’!”