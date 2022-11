Tv e cinema in lutto, l’attrice morta a 47 anni. A un anno dal doloroso annuncio

Televisione in lutto per la scomparsa di Nicki Aycox, attrice protagonista di “Supernatural”, in cui vestiva i panni di Meg Masters e del film poliziesco “Dark Blue”. Aveva 47 anni e da un anno lottava contro un’aggressiva forma di leucemia.

Nicki Aycox è morta il 16 novembre. A darne la notizia è stata la cognata su Facebook: La mia bella, intelligente, incredibilmente talentuosa e amorevole cognata, Nicki Aycox Raab — ha scritto Susan Raab Ceklosky, la moglie del fratello di Aycox, Matt. —, è morta con mio fratello, Matt Raab, al suo fianco

Nicki e Matt hanno avuto una vita meravigliosa insieme in California. Era decisamente una combattente e tutti quelli che la conoscevano l’amavano”.

Leggi anche: “Papà non c’è più…”. Grave lutto in famiglia per l’attrice amatissima: l’ultimo saluto è da brividi





Nicki Aycox, morta l’attrice protagonista di “Supernatural”

Nicki Aycox era la Meg Masters nella serie tv Supernatural. Tra il 2006 e il 2008 ha interpretato un’umana il cui corpo viene posseduto da un demone senza nome. Eric Kripke, creatore della famosa serie televisiva l’ha ricordata sui social: “Era deliziosa e sapeva recitare le battute come miele e veleno. Mi meraviglio di come abbia reso leggendaria una parola semplice come “’ackluster'”.

Nicki Aycox ha recitato nell’adattamento della serie statunitense del film “Weird Science” nel 1996. E ancora in “3rd Rock from The Sun” (1997), “Boy Meets World” (1997) e “Ally McBeal” (1999). È stata un’agente di pattuglia nel dramma poliziesco della TNT “Dark Blue” e ha avuto parti ricorrenti in “Providence”, “Ed” e “Cold Case”. Per il grande schermo Nicki Aycox è stata la scream queen di Jeepers Creepers 2 ed è apparsa anche nel film di X-Files del 2008 e nel thriller di Halle Berry del 2007 “Perfect Stranger”.

Il suo ultimo ruolo al cinema risale al 2014, in Dead on Campus. L’attrice lottava contro un’aggressiva forma di leucemia.”Voglio che tutti sappiano che sto andando incredibilmente bene e mi sto facendo strada attraverso la chemio”, ha scritto all’epoca Nicki Aycox. In questo anno ha condiviso aggiornamenti sulla sua salute e sulle cure.