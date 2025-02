Lutto in televisione, la famosa attrice trovata morta in a casa a 39 anni

Nota per i suoi ruoli in serie cult come Gossip Girl e Buffy l’ammazzavampiri, è stata trovata morta nel suo appartamento di New York all’età di 39 anni. La notizia è stata riportata dal New York Post e ha rapidamente fatto il giro del mondo, lasciando sgomenti i fan e il mondo dello spettacolo. Le fonti hanno detto ad ABC News che l’attrice si è recentemente sottoposta a un trapianto di fegato e potrebbe aver avuto delle complicazioni.

Si ritiene che sia morta per cause naturali e non si sospetta alcun atto criminale. L’ufficio del medico legale eseguirà un’autopsia per stabilire la causa e le modalità del decesso. Michelle Trachtenberg, originaria di New York City, ha debuttato come attrice bambina con ruoli in progetti Nickelodeon, tra cui la serie televisiva “The Adventure of Pete & Pete” e il film “Harriet the Spy”.





È morta Michelle Trachtenberg, Georgina in Gossip Girl: aveva 39 anni

La sua grande occasione arrivò quando fu scelta per “Buffy the Vampire Slayer” nel ruolo di Dawn, la sorella minore del personaggio principale di Sarah Michelle Gellar, dal 2000 al 2003. Il ruolo le valse una nomination al Teen Choice Award come spalla TV preferita nel 2001. Trachtenberg ha recentemente ricordato i suoi giorni da co-protagonista con Gellar in “Buffy”.

Proprio il mese scorso, ha condiviso una loro foto insieme, con la didascalia: “Slay all day! Ho sempre amato questa foto gemella di noi! #buffy #dawn #sister #womancrushwednesday”. L’attrice ha fatto anche un cameo nel video musicale dei Fall Out Boy per la hit della band “This Ain’t a Scene, It’s an Arms Race” nel 2007. Trachtenberg ha interpretato Georgina Sparks in “Gossip Girl” dal 2008 al 2012. Per il suo ruolo, è stata nominata come scelta cattiva della TV al Teen Choice Award nel 2012.

“È facile essere cattivi quando dici cose cattive”, ha detto Trachtenberg del suo ruolo in “Gossip Girl” a Seventeen nel 2009. “È decisamente molto più divertente che interpretare la brava ragazza. Adoro la reazione che ottieni. Non ho mai capito perché alcuni attori non vogliano interpretare cattivi o personaggi malvagi”. Trachtenberg è apparsa anche in una vasta gamma di programmi televisivi, tra cui “Mercy”, “Weeds” e, all’inizio della sua carriera, “Truth or Scare”. Ha avuto un ruolo minore nel reboot di “Gossip Girl” della HBO nel 2022. Nel cinema ha interpretato ruoli quali “EuroTrip”, “17 Again” e “The Scribbler”.