Lutto nel mondo della televisione per la scomparsa dell’attrice e simbolo della serie tv britannica di grande successo. La morte dell’artista arriva quattro mesi dopo la morte di suo marito, Charles Foster, annunciatore di ITV Granada, scomparso a febbraio. La morte dell’attrice è stata annunciata dalla sua famiglia in una dichiarazione congiunta con la sua agenzia di talenti Jorg Betts Associates e ITV Emmerdale.

“È con grande tristezza che annunciamo che l’attrice Meg Johnson è morta serenamente ieri sera circondata dalla sua famiglia. Meg era una donna gentile e meravigliosa, piena di calore e sempre con un luccichio negli occhi. Ha avuto una carriera eccezionale che si è conclusa con l’interpretazione di Pearl in Emmerdale“, si legge nella nota diffusa dalla famiglia dell’attrice.

Meg Johnson, morta l’attrice della soap Valle della luna

Negli ultimi anni della sua vita, specialmente da quando è morto il marito, appena quattro mesi fa, l’attrice Meg Johnson ha sofferto di demenza, ma ha lottato personalmente e professionalmente a prescindere dalla malattia. “Mancherà molto a tutti quelli che l’hanno conosciuta”, conclude la nota della famiglia dell’attrice scomparsa. In queste ore molti tributi sono arrivati ​​dai fan e dai colleghi che hanno lavorato con lei in questi anni.

L’attrice Gemma Oaten – che è apparsa nella soap insieme a Meg – ha scritto: “Mando così tanto amore alla famiglia @emmerdale e alla famiglia della defunta e grande Meg Johnson. Una donna bellissima dentro e fuori, che è sempre stata così gentile con me durante i miei giorni #Emmerdale. Sono sicuro che Shirley, Freddie, Richard e compagni si prenderanno cura di lei lassù RIP adorabile Meg”.

“Oh no, l’ho amata in Emmerdale e attualmente è negli episodi classici”, “Notizie strazianti. Pensando alla famiglia e agli amici di Meg in questo triste momento, grazie per la leggendaria Pearl, era un personaggio fantastico”, si legge ancora sui social, dove tanti fan hanno ricordato il suo personaggio nella serie televisiva Emmerdale, conosciuta in italia col nome ”Valle di luna”.