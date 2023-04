Televisione in lutto per la prematura scomparsa della giovane attrice. Aveva solo 26 anni ed è stata trovata morta nel suo appartamento martedì 11 aprile 2023. La sua famiglia e i suoi amici sono completamente sotto choc. I suoi fan hanno lasciato ricordi e tributi sulle sue pagine social e hanno inviato le condoglianze alla famiglia di Jung Chae Yull, conosciuta soprattutto per il suo ruolo nella serie Zombie Detective.

Jung Chae Yull è nata il 4 settembre 1996 in Corea del Sud. È morta all’età di 26 anni. Era la modella e attrice coreana più popolare. Ha fatto parte del film più famoso Deep 2018. E ha fatto parte di due serie drammatiche “Non ho ancora fatto del mio meglio nel 2022”, “Devil’s Runway” e “Zombie Detective 2020”.

Jung Chae Yull, morta a 26 anni l’attrice di Zombie Detective

Zombie Detective è stato lo spettacolo di maggior successo. Quello spettacolo è stato un punto di svolta per lei. “Oggi stiamo trasmettendo notizie dolorose e strazianti”, ha scritto la sua agenzia, Management S.

“L’attrice Jung Chae Yull ci ha lasciati l’11 aprile 2023. In accordo con i desideri della famiglia, il funerale si terrà in silenzio e in privato”. Sulle cause del decesso c’è massimo riserbo. Alcuni giornali hanno scritto che la giovane attrice si è tolta la vita.

“Per favore, augura a Jung Chae Yull , che è sempre stata devota nella sua ricerca della recitazione, di riposare in pace in un luogo in cui sicuramente starà bene”, si legge ancora nel comunicato scritto dalla sua agenzia in accordo con la famiglia. Anche i fan e i follower hanno reso omaggio sulla sua pagina Instagram. L’ultimo post dell’attrice su Instagram è stato pubblicato l’8 aprile.

Jung Chae Yull ha pubblicato una serie di sue foto con pose ed espressioni diverse mentre si godeva un drink. “L’angelo più bello del cielo…” “Spero che tu possa trovare la felicità che desideri. La vita della tua reincarnazione può essere molto migliore di adesso. Dio ti benedica, sorella”, si legge tra i commenti del post dell’attrice.