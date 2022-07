“No, è un insulto”. Simona Branchetti, si alzano i toni con Fabrizio Pregliasco: gelo in studio

Nei talk show televisivi si parla nuovamente di Covid. L’impennata dei casi dovuti alla contagiosissima variante Omicron 5 ha riportato la discussione sul virus al centro del dibattito al pari della necessità di fare la quarta dose del vaccino. Nonostante il caldo la diffusione del virus è rapida: “Il virus Wuhan aveva un Rt di 2, la Delta di 7 e questa di 15-17, come morbillo e varicella”, aveva sentenziato Fabrizio Pregliasco, epidemiologo di Milano, intervistato da Repubblica.

Secondo gli esperti la variante BA.5, ormai giunta al picco, ha finora mostrato una carica virale superiore al doppio della Delta e un tasso di reinfezione pari a 4 volte rispetto al precedente ceppo. I sintomi di questa variante sono un forte mal di gola. In molti hanno anche la febbre e in alcuni casi molto alta, superiore ai 38 gradi. Poi ci sono i dolori muscolari e articolari, oltre alla debolezza, cioè sintomi che invece sono tipici delle forme virali. Sono invece più rari il mal di testa e anche la tosse, mentre alcuni pazienti lamentano un forte raffreddore.





Morning News Simona Branchetti riprende Fabrizio Pregliasco

A Morning News nella mattinata di martedì 19 luglio si è parlato di Covid e degli effetti di Omicron 5. Il virologo Fabrizio Pregliasco è intervenuto e ha detto la sua: “Omicron 5 assomiglia in tutto e per tutto al primo Covid stando a questi dati. La narrazione che il virus si è raffreddorizzato non è completamente vera. Tra i soggetti no vax possono esserci casi gravi. Le persone che non hanno voluto vaccinarsi si espongono ad un rischio assolutamente maggiore”.

Fabrizio Pregliasco ha insistito su questo punto, sostenendo che la situazione epidemiologica sarebbe peggiorata proprio a causa delle mancate vaccinazioni. A questo punto la conduttrice Simona Branchetti lo ha gelato: “Professore, soggetti no vax mi sembra quasi improprio. Un insulto a quel 92% della popolazione che tutto sommato si è vaccinata”.

Il virologo Fabrizio Pregliasco, allora, ha fatto una precisazione, chiarendo la sua posizione: “Forse mi sono spiegato male. La vaccinazione e in parte la guarigione da virus con la variante Omicron non permette la sicurezza di evitare l’infezione”. Infine, sempre sull’importanza del vaccino: “Le indicazioni che vengono dagli ultimi studi ci dicono che questo vaccino è utile per rinforzare la memoria delle cellule, per dare una risposta importante e complementare a quella determinata dagli anticorpi in una fase come questa, in cui la circolazione del virus è ancora ampia”.

“No, scusatemi”. Simona Branchetti, la gaffe in diretta. Se ne accorge e ci ride su anche lei