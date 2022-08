“Scusate, è una cosa seria”. Morning News, lacrime in diretta: Simona Branchetti senza parole

Morning News, l’ospite piange e Simona Branchetti resta di stucco. Anche nell’ultima puntata del programma di Canale 5 gli inviati hanno raccontato cosa succede sulle spiagge italiane. Quella in corso è un’estate particolare per tanti motivi. Oltre al caldo record registrato nelle ultime settimane a settembre si andrà a votare per il nuovo governo. Inoltre l’aumento dei prezzi e delle bollette ha cambiato i piani di molte famiglie.

Durante uno dei servizi l’inviata si è collegata da Jesolo e ha intervistato una coppia che ha rivelato di aver scelto la località veneta perché più economica rispetto alla Sardegna. Poco dopo la signora ha spiegato che purtroppo i genitori non sono potuti partire con loro perché hanno il Covid. E a questo punto non ha trattenuto le lacrime: “Questo mi rammarica un po’, anzi. Questa cosa mette un po’ a repentaglio gli equilibri familiari. Lo stare insieme è sempre una cosa molto importante”.





Morning News, l’ospite piange: le parole di Simona Branchetti

Un momento di commozione davvero inatteso, almeno su una spiaggia assolata, tanto che per un momento sia l’inviata che Simona Branchetti in studio sono rimaste senza parole. Subito dopo, comunque, la conduttrice ha cercato di rincuorare la donna: “Facciamo anche noi di Morning News tantissimi auguri di una pronta guarigione, come sicuramente sarà”.

La stessa ospite ha voluto farsi forza cercando di pensare solo alla vacanza, almeno per il momento: “Speriamo che si riprenda tutto, adesso cerchiamo di goderci le vacanze. Manca sempre qualche tassello, ma cerchiamo di godercela”. Subito dopo in studio si sottolinea la “voglia di leggerezza” di questa estate e viene lanciato un servizio sui ‘latin lover’.

Altri argomenti affrontati nel corso della puntata sono state la convulsa fase politica con i partiti che si preparano alle elezioni e il caso di cronaca nera a Civitanova Marche. Nel centro marchigiano molti si sono detti esterrefatti dell’uccisione dell’ambulante Alika Ogorchukwu da parte di Filippo Ferlazzo. Altro servizio sul terribile incidente che ha portato alla morte delle giovani sorelle Alessia e Giulia, travolte dal treno a Riccione.

