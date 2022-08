“La mia patata”. Morning News, che imbarazzo per Simona Branchetti: tutto in diretta

Il bello, o forse il brutto dipende dai punti di vista, della diretta. Spesso fila tutto liscio durante i programmi tv, ma qualche volta si verifica l’intoppo e soprattutto se si è in diretta la gaffe è dietro l’angolo. È quanto accaduto durante la diretta di Morning News, il programma mattutino di Canale 5 condotto da Simona Branchetti. La giornalista ha affrontato il tema relativo all’estate delle persone anziane, collegandosi con la spiaggia di Ostia. La parola è così passata alla giornalista Giorgia Ceccacci collegata dalla spiaggia.

Sono state intervistate delle bagnanti non proprio giovani ed è stato chiesto loro come stanno affrontando la calura opprimente che si è abbattuta sull’Italia nelle ultime settimane. Una signora, non avendo probabilmente compreso di essere in diretta, ha sfoderato una battuta che è diventata virale in un amen e ha fatto il giro dei social





Morning news gaffe in diretta della signora intervistata

“Siamo in diretta”, si è premurate di dire Giorgia Ceccacci al gruppo di donne che si godevano il mare. Evidentemente qualcuna di loro non ha afferrato bene il concetto ed è partita la gaffe. “Allora, vi siete rinfrescate?”, ha chiesto la giornalista. Le signore hanno risposto in coro con un cantilenante “Sììì”. Ma una di loro ha voluto aggiungere altro e non si è resa conto della presenza della telecamera che ha filmato tutto. “Ci siamo rinfrescate benissimo, pure la patata si è rinfrescata”.

La signora si è subito resa conto di aver commesso una gaffe e ha messo la mano davanti alla bocca, ma ormai la frittata era fatta. Una sua amica invece, chiaramente non consapevole della gaffe, ha rimarcato il concetto e a gran voce ha urlato: “Pure la patata, pure la patata”. Quindi Giorgia Ceccacci ha provato a togliersi dall’imbarazzo e ha esclamato: “Va bene, lasciamo perdere. Si sono rinfrescate”.

La linea è poi tornata allo studio e ha preso la parola l’ospite Emanuela Carcano che ha provato a risolvere l’empasse che si era venuto a creare provando a dare una spiegazione rispetto a quanto accaduto: “A un certo momento con il passare degli anni si perdono i freni inibitori. Si dice tutto senza timore”. “Ma sì, è giusto”, è il commento della conduttrice Simona Branchetti che ha così chiuso la questione con il sorriso sulle labbra. Intanto Morning News continua a convincere il pubblico e resterà in onda fino a venerdì 2 settembre, dal 5 tornerà Mattino 5 con Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

