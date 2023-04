Enrico Varriale è il giornalista della Rai sospeso a causa delle accuse di stalking. Stando a quanto rivelato dalla ex partner, sarebbe stata malmenata dall’uomo al culmine di un furibondo litigio. Inoltre, avrebbe ricevuto innumerevoli messaggi, telefonate e citofonate anche alle prime luci della mattina. Secondo quanto è stato riportato nelle carte degli inquirenti, “i suoi comportamenti avrebbero provocato nella donna un grave stato d’ansia e paura. Le condotte poste in essere danno conto di una personalità aggressiva e prevaricatoria, evidentemente incapace di autocontrollo”.

Varriale in quell’occasione ha smentito categoricamente di essersi reso protagonista di atti violenti nei confronti della donna: “Sono sicuro che le false accuse che mi sono state mosse troveranno smentita nei fatti che ho potuto illustrare e ho fiducia nella giustizia che farà il suo corso spero nei tempi più brevi possibili. Sono commosso dalla vicinanza e dalla solidarietà che ho ricevuto da molti, non era scontato alla luce del modo in cui è stata presentata mediaticamente una vicenda triste e personale”.

Leggi anche: “Insultata, picchiata e perseguitata”. Choc in Rai, accuse pesanti allo storico giornalista. “È indagato”





Enrico Varriale, la chiamata a un’altra donna: “Morirai”

Nelle ultime ore sarebbe emerso un altro inquietante retroscena dopo la chiusura delle indagini contro il conduttore campano. Si tratta di una telefonata che Varriale avrebbe fatto dai telefoni della Rai a un’altra donna e con voce contraffata le avrebbe detto “morirai”. Le telefonate risalgono al 19 dicembre 2021. Due, a distanza di mezz’ora. I due avevano una relazione e 10 giorni prima l’avrebbe aggredita fisicamente, sferrandole uno schiaffo così forte da farle perdere i sensi. Poi, le minacce esplicite: “Se mi denunci, ti ammazzo”.

A Enrico Varriale è stata notificata la chiusura delle indagini da parte del pm Daniela Cento. Ora il noto giornalista sportivo per anni inviato al seguito della Nazionale di calcio rischia di finire a giudizio per atti persecutori e lesioni aggravate. E per lui sarebbe il secondo processo in pochi mesi, dopo quello con accuse di lesioni e stalking sulla ex compagna, come riporta il Corriere della sera.

La seconda vittima avrebbe cominciato a frequentare Varriale dopo la fine della relazione del giornalista con la prima compagna, che lo ha accusato di averla picchiata e minacciata. Va detto che si tratta di accuse che dovranno essere verificate dal giudice. Varriale è stato già sentito dal pm e, assistito dall’avvocato Fabio Lattanzi, avrebbe fornito elementi in grado di smontare in gran parte le accuse.