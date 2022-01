Televisione in lutto, l’attore trovato morto in cucina. Soccorsi inutili e polizia sul posto

Lutto nel mondo della televisione. La notizia è stata data dai media locali, in particolare dal quotidiano online TMZ, che ha ricevuto la conferma del decesso dalle autorità. L’attore è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento dopo l’intervento della polizia, chiamata da alcuni familiari preoccupati per non avere ricevuto risposta alle telefonate.

La star televisiva è stata trovata nella sua cucina, dove è stato dichiarato morto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’attore, ormai, non c’era niente da fare. L’attore Morgan Stevens, che ha interpretato Nick Diamond in “Melrose Place”, la serie televisiva creata da Darren Star e prodotta da Aaron Spelling trasmessa da Mediaset dal 1993 al 2000 – seconda serie del franchise di Beverly Hills 90210 – è morto mercoledì a casa sua e aveva 70 anni.

Secondo una fonte di TMZ , amici e familiari non sentivano Morgan Stevens da pochi giorni e quando hanno provato a contattarlo non hanno ricevuto risposta. Un vicino ha chiamato le autorità per fare un controllo e quando la polizia è entrata nel suo appartamento ha fatto la terribile scoperta.





Nel corso della sua carriera Morgan Stevens è apparso anche nella famosa serie tv “Fame”, dove ha interpretato l’insegnante David Reardon per due stagioni. È anche apparso nel dramma storico “The Waltons” e nei successivi tre spin-off di film di reunion della serie.

Ha recitato anche in Una mamma per amica, La signora in giallo, Giorno per giorno, Murder One e Walker, Texas Ranger. Quest’ultima, nel 1999, è stata la sua ultima apparizione sullo schermo. Negli anni Novanta l’attore era stato arrestato e picchiato dalla polizia finendo all’ospedale con il naso rotto, una guancia fratturata, una mascella lussata e danni ai nervi.

Nato a Knoxville, nel Tennessee, nel 1951, Morgan Stevens ha avuto una grande passione per il calcio, il softball e gli scii. Crescendo ha iniziato ad appassionarsi alla recitazione e durante un anno sabbatico dal collega, mentre era nella Guardia Costiera vicino a New York City, ha iniziato a frequentare gli spettacoli di Broadway. Dopo il suo anno sabbatico, Morgan Stevens è tornato all’Università del Tennessee e si è laureato in arti teatrali.