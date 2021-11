“Ho denunciato”. Morgan, la mossa choc dopo il caso a Ballando con le stelle

Succede di tutto a Ballando con le stelle. La puntata di sabato 13 novembre è stata caratterizzata dallo scontro pesantissimo tra Morgan e Selvaggia Lucarelli. Tutto è iniziato dopo la samba ballata da Morgan e una dei giurati, Selvaggia Lucarelli l’ha definita “uno di quei balli di una tribù amazzonica dopo che ha leccato un rospo”. La reazione di Morgan non è stata tra le più pacate, anzi. “Non capisce nulla di danza e di musica. Non capisce!” ha urlato Marco Castoldi. Poi rivolgendosi a Selvaggia Lucarelli ha detto: “Per lei il ballo è come il monolite di Stanley Kubrick davanti al quale le scimmie si battevano il petto”.

Il giorno dopo la giornalista ha pubblicato sui suoi social le scuse arrivate dalla sua ex fiamma. “Selvaggia ma io stavo giocando stasera con te, non c’era la minima intenzione né di offesa né di aggressione. Anzi, pensavo saresti stata al gioco, sapendoti capace di volare alto. Mi hai frainteso, mi dispiace, io avevo intenzioni del tutto teatrali, nel gioco delle parti di uno spettacolo improvvisato che siamo perfettamente in grado di fare andare dove vogliamo”.

A Oggi è un altro giorno, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone, si è parlato con quello che è accaduto a Ballando con le stelle e in studio c’era proprio Morgan insieme alla sua insegnante di danza Alessandra Tripoli. “Selvaggia Lucarelli – ha spiegato – sta facendo il diavolo a quattro e io non voglio dire niente perché lei non è qui. Trovo sgradevole il fatto che siamo in un ambiente in cui si fa musica e ballo e si parla invece d’altro. Ho accettato di mettermi in gioco con dei giurati che parlassero di quello che io facevo”.





“Ho fatto per 10 anni il giurato a XFactor e c’è una falla di base, lei non è una persona indicata, è un altro ambito – ha proseguito Morgan -. Lo dico nella mia umiltà, la materia è precisa, è come sapere il latino o meno. Lei non ha competenze di ordine artistico ne preparazione. Per me è imbarazzante vedere la sua impreparazione, non è in grado. Voi non potete mettermi in contrasto con la Lucarelli perché non c’è partita, mi costringe a dovermi abbassare a un linguaggio che non mi appartiene”.

Di notte Morgan ha anche mandato un messaggio che Selvaggia Lucarelli ha divulgato: “Questo è oggetto di una querela, non ne parliamo. Io l’ho mandato privato. È violazione della privacy e dell’onore, lei sta mettendomi in difficoltà professionale perché sta parlando di meccanismi che non è tenuta a svelare. Ho presentata una denuncia. È la quinta puntata che lei sarebbe da denuncia e ora è arrivato il momento. Deve dimostrare di saper stare al suo posto”.