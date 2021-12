Avvolta dallo scetticismo la presenza di Morgan a Ballando con le stelle ha dato i frutti sperati. Non sono mancati i momenti di tensione ma nel complesso il risultato è stato più che positivo. Resteranno nella storia del programma il secondo posto e le liti feroci con i giudici Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. “Ho fatto tanti esami nella mia vita – dice Morgan – al conservatorio e altrove. Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia”.



E ancora: “Spero che il prossimo anno non sarete più li a rubare gli stipendi, il posto a gente che ci capisce. Non capite nulla! Non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli, tutta l’Italia mi ama!”. Naturalmente è stato fondamentale l’intervento di della padrona di casa Milly Carlucci, che in tutti i modi ha tentato di calmare Morgan.



Morgan che ieri è stato ospite nella puntata di Oggi è un altro giorno dove ha ricevuto in diretta un invito dalla padrona di casa Serena Bortone:“Noi ti amiamo follemente Morgan per la tua potenza divulgativa ecc, per cui spero che ci verrai a trovare con l’anno nuovo. Vieni con la frequenza che vuoi perché con troppi impegni si agita il ragazzo. Tu stai qui e quando vuoi entri e viene e parliamo di musica.”







Morgan ha replicato: ““Vengo e parliamo di musica. Credo sia importante parlare di musica a quest’ora perché la musica piace a tutti.”. Insomma continuano i rumors sui progetti di Morgan dopo Ballando con le stelle, potrebbe essere fisso nel cast di Serena Bortone. Una bella rivincita per il cantautore a meno di una settimana dalla fine di Ballando con le stelle.



Morgan, durante la finale di Ballando con le Stelle, ha perso contro Arisa in una sfida diretta e si è dovuto accontentare del terzo posto in classifica. A pesare sul risultato finale il voto della giuria: Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno votato Rosalba Pippa mentre Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith hanno scelto l’ex leader dei Bluvertigo. Anche Laura Chimenti, la giornalista del Tg 1 invitata a bordo campo al posto di Alberto Matano in quarantena, ha preferito l’esibizione dell’artista con Alessandra Tripoli.