Volano stracci a Ballando con le Stelle. Le scintille tra Morgan (che si mostra per quello che è, confermando che in queste ultime puntate ha fatto solo la parte del bravo ragazzo) e Selvaggia Lucarelli, hanno fatto molto discutere. Il cantante dei Bluvertigo e la sua insegnante Alessandra Tripoli hanno ballato un coinvolgente samba che si è guadagnato una standing ovation da parte del pubblico in studio. Voto negativo tuttavia della giurata Selvaggia Lucarelli.

A detta della giornalista il concorrente si è concentrato più sul contorno che sulla coreografia. “A me sembrava uno di quei balli che può ballare una tribù amazzonica dopo aver leccato un rospo. C’è un progressivo disvelamento: viene qui, per quattro puntate ha fatto Biancaneve, disponibile, allegro e solare. Finalmente viene fuori Morgan”. A questo punto l’ex dei Bluvertigo alza la voce e per Selvaggia è stato letteralmente impossibile portare a termine il suo discorso: “La Lucarelli è chiusa nell’idea di giudicare”.

“È evidente che non ha predisposizione per giudicare materie armonico-ritmiche. Perché lei è stonata e fuori tempo. Io sono un insegnante di musica”. Poco dopo Alessandra Mussolini – da tempo rivale di Selvaggia – ha supportato il cantante e ha anche smentito il suo presunto addio allo show di Rai Uno. Poi è stata la volta di Alessandra Tripoli che al contrario del resto della ciurma, ha provato a far capire alla giuria che Morgan si sta impegnando parecchio.





A quel punto Castoldi ha invitato la sua insegnante a stare in silenzio perché Selvaggia Lucarelli non sarebbe stata in grado di comprendere il loro lavoro. Poi a dire la sua è arrivato Alberto Matano, che ha invitato Morgan a non offendere la giuria. “Ma quale giuria e giuria?”, ha dichiarato l’ex di Asia Argento, più che mai furioso.

Al termine della diatriba Selvaggia Lucarelli ha rifilato un secco zero all’acerrimo nemico di Bugo. Lo stesso voto è stato dato dall’altro giudice, lo stilista venezuelano Guillermo Mariotto. Due votazioni che hanno fatto poi fatto imbestialire Rossella Erra, tribuno del popolo. La verace napoletana si è scagliata contro la giuria per questi giudizi personali. Ma forse stavolta Morgan ha davvero superato il limite.