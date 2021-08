“Magnifica donna!”. Monica Setta, in bikini dalla vacanza mai vista così: una vera sorpresa per tutti

Monica Setta, le foto dalla vacanza creano stupore tra i fan. La conduttrice di Unomattina in famiglia attende di riprendere come molti i ritmi frenetici a cui spesso chiamano gli impegni lavorativi, ma prima sempre meglio non perdere alcuna occasione per rilassare mente e corpo. E il mare è il posto giusto per lasciarlo accadere.

Di recente il pubblico italiano ha avuto modo di apprendere che tra la coppia televisiva Timperi-Setta non ci sia l’affiatamento sperato. Amici si, ma neanche così tanto. A rivelarlo sono stati i diretti interessati e in particolare Tiberio Timperi su Diva e Donna.

“Ha il numero del mio cellulare, ma le impedisco di chiamarmi. Sono un professionista, lei fa il suo lavoro e io faccio il mio”. Alle parole del collega, la conduttrice non poteva che aggiungere qualche dettaglio su Lifestyleblog.





“Penso che sia un professionista e ci sono centinaia di persone che possono testimoniarlo. Non siamo diventati amici, ma in tv si va per lavorare non per organizzare pranzi e cene quando si spengono le telecamere“.

Ma prima di riprendere i ritmi quotidiani di sempre, Monica Setta decide su Instagram di rendere partecipi i fan del momento di vacanza trascorso a mare in Puglia in pieno relax ma anche per festeggiare il suo onomastico. Le foto hanno letteralmente sorpreso molti: Monica Setta in bikini a 57 anni è splendida. Guardare per credere!