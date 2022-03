Cambio al timone per uno dei più famosi programmi Rai. A lanciare la bomba è TvBlog che spiega come le prossime settimane possano presto portare ad una vera e propria rivoluzione. Prima di TvBlog anche Dagospia aveva accennato al probabile cambio di conduzione con la mancata riconferma alla guida del talk di Rai3 della conduttrice. “I motivi? Gli ascolti sono positivi ma c’è chi ha sempre ritenuto il suo stile e il suo approccio poco adatto al formato. C’è anche chi accenna a una vendetta politica contro il Movimento 5 Stelle, a cui la giornalista è stata più volte associata”, aveva scritto qualche giorno fa il sito diretto da Roberto D’Agostino.



Parliamo di Agorà alla guida del quale potrebbe non esserci più Luisella Costamagna. Il nome pesante al suo posto sarebbe un ritorno al passato. Secondo Tvblog il Direttore Approfondimento Rai Mario Orfeo, i cui rapporti con i pentastellati non sono mai stati idilliaci, vorrebbe puntare su Monica Giandotti. Attualmente la giornalista è impegnata, per il secondo anno consecutivo, alla conduzione di “Unomattina” ma si liberebbe più che volentieri.



Scrive Tv Blog come: “Stando alle nostre fonti quello di Monica Giandotti non si tratterebbe dell’unico nome in corsa. A Rai3 si fanno anche altre ipotesi: Senio Bonini, attualmente alla guida di “Agorà Extra”, e Roberto Vicaretti, impegnato per due stagioni alla conduzione di “Agorà Estate”. Certo è che quello di Giandotti sembri il nome più autorevole.







Monica Giandotti è nata a Roma il 23 Maggio 1978. Caparbia e determinata, Monica è diventata nel giro di pochi anni uno dei punti di riferimento per i telespettatori Rai ma anche una conduttrice affermata e di livello. Ha un Master in Diritto Europeo e un dottorato di ricerca presso l’Università di Teramo. Giandotti è iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 23 giugno del 2005.



Monica Giandotti è sposata con Stefano Cappellini, anche lui noto giornalista che ha lavorato per varie testate giornalistiche importanti tra cui la Repubblica, Liberazione e il Riformista e caporedattore del Messaggero. I due giornalisti sono legati sentimentalmente da molti anni, nel 2018 hanno avuto anche il loro primo figlio, Giulio.