Annuncio clamoroso per la seconda semifinale di Ballando con le Stelle. L’incredibile ospite, annunciato da Milly Carlucci, ha lasciato a bocca aperta mezzo stivale, si tratta di Monica Bellucci.Un vero e proprio colpaccio per la produzione Rai. Ad annunciarlo, naturalmente, la padrona di casa, che quest’anno sta registrando ascolti record per il suo magnifico programma. Milly sui suoi canali social ha dichiarato: “Ho una notizia che mi riempie di emozione”.

“Ed è l’annuncio della prossima ballerina per una notte, di questo sabato, seconda semifinale di Ballando con le Stelle – continua Milly Carlucci -. Ed è Monica Bellucci, è un nome che mi fa sognare perché è una delle donne più carismatiche, più belle, più intense che lo spettacolo italiano abbia regalato al mondo in questi anni. Ed ho l’orgoglio di vedere un’attrice italiana che, veramente, è riuscita a fare successo in tutto il mondo… e vederla sul nostro palco. Quindi un’icona internazionale di bellezza, di bravura e di stile”.

“Per noi e per voi”, conclude. Fa bene ad essere emozionata Milly Carlucci, il nome di Monica Bellucci infatti non è uno qualsiasi. La grande attrice, considerate una delle più belle e talentuose d’Italia, non è molto avvezza alle ospitate in tv. È per questo Milly è così su di giri, sa bene il valore aggiunto che un nome come Monica Bellucci può dare al programma.





Tra l’altro, l’ospite di questa puntata, come sempre, avrà un tesoretto ancora più importante, in vista della tappa finale del talent show di Rai1, che pesa e non poco. Monica Bellucci è impegnata a teatro con lo spettacolo Maria Callas – Lettere e memorie – diretto da Tom Wolf. Uno spettacolo che la vede da sola in scena già andato in scena a Parigi, Atene e Lisbona, oltre che a Milano, Roma e Venezia.

Un colpaccio incredibile quindi per Ballando con le Stelle che ora, senza il suo competitor principale (Tu sì que Vales) è più in forma che mai. Cosa succederà quindi la prossima puntata? Non ci resta che attendere e vedere chi sarà la coppia eliminata e quali saranno quelle che andranno dritte in finale. E naturalmente Monica Bellucci.