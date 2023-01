Dalla gioia alla paura in pochi minuti, le ultime ore per il campione della nazionale spagnola ed ex stella della Juventus Alvaro Morata sono state durissime: dopo il parto della quarta figlia infatti la moglie Alice Campello aveva avuto delle complicazioni. A dare l’annuncio era stata lui. “Ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta si sta recuperando”.



“Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente.

Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati”.

Alice Campello, la moglie di Morata fuori dalla terapia intensiva



Poche ore fa è arrivata la notizia. Sempre dal profilo del campione. “Ciao a tutti! Alice è uscita dalla terapia intensiva e sta molto meglio. Adesso si trova nella sua camera e sta recuperando con Bella. Sto cercando di assimilare tutto quello che è successo. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una grandissima lezione. Sei senza dubbio una lottatrice e un esempio per me”.



Quindi continua: “Sono stati dei giorni difficili, i peggiori della mia vita. Ma sono fortunato di averti con me. Sei la cosa migliore che mi è accaduta nella vita e la mia vita senza di te non avrebbe nessun significato. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine”. Un sospiro di sollievo per la coppia. Un amore quello tra Alvaro Morata e Alice Campello che dura da anni.



Marito e moglie dal 2017 dopo un anno di fidanzamento. La storia tra i due è nata quando Alvaro, all’epoca in forza alla Juventus, ha intravisto la ragazza su Instagram. Colpito dalla bellezza e dall’intraprendenza di Alice, ha iniziato a corteggiarla. Dopo il primo incontro a Milano, un vero colpo di fulmine, i due scelgono di sposarsi l’anno successivo a Venezia.