“Sei tu la più bella!”. Miss Italia 2022, abbiamo una vincitrice: ecco chi è (VIDEO)

Anche la nuova edizione di Miss Italia è finita e anche per l’edizione 2022 abbiamo “la più bella d’Italia”. Alla fine, la patron Patrizia Merigliani è riuscita lo stesso, anche senza l’appoggio di una rete televisiva, a concludere lo spettacolo. Alla fine la serata è stata trasmessa sui canali social del brand. Proprio su YouTube, è stata trasmessa in diretta la diretta, condotta dal giornalista Stavo Sottile. La finale si è svolta presso il Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Rome St. Peter’s.

A far parte della giuria: Massimo Boldi (presidente di giuria), Fioretta Mari (anima artistica del contest) e Francesca Manzini. Ma veniamo al momento topico della serata, la miss vincitrice. A portarsi a casa lo scettro è stata una 18enne romana: Lavinia Abate è la nuova Miss Italia 2022. La giovane ha avuto la meglio su Virginia Cavalieri e Carolina Vinci, che hanno conquistato il terzo e il secondo posto in classifica. Lavinia è una studentessa all’ultimo anno di liceo. Balla da 12 anni e ama cantare, ma anche comporre musica.

Miss Italia, chi ha vinto l’edizione 2022





Il suo sogno infatti è quello di diventare una cantautrice. La ragazza era già Miss Italia Lazio e raccontandosi si è definita sensibile e trasparente. Nel suo passato anche un dramma, se così vogliamo chiamarlo, quello del busto. La ragazza infatti è stata costretto a portarlo per via di problemi alla schiena, facendole vivere una condizione difficile.

Si è trattata tuttavia di una finale non proprio come le altre. Nessuno può dimenticare quelle incredibili dirette che tenevano in ansia milioni di italiani. Era il 2019 quando per l’ultima volta il programma di Merigliani vedeva la luce in tv, precisamente su Rai 1. E pensare che dal 1991 al 2012 la prima rete ha sempre ospitato l’evento.

Miss Italia 2022 è Miss Lazio (e Miss Eleganza) Lavinia Abate, 18 anni, romana. pic.twitter.com/s5fiRIRXAv — Giorgiana Cristalli (@giorgiansa) December 21, 2022

Poi, dal 2013 al 2018 è andato in onda su La7 con scarsi risultati in termini di ascolti televisivi. Il grande ritorno su Rai 1 che ha segnato 2.679.000 telespettatori, ma sempre troppo pochi visto che nei tempi d’oro si riuscivano a conquistare anche 12 milioni. Ma erano altri tempi, c’è poco da stupirsi. La scelta prima era limitata, ora siamo circondati da nuovi stimoli televisivi, fortunatamente.

