Per Mirko Brunetti l’avventura al Grande Fratello è finita sabato scorso. Ha clamorosamente perso al televoto e lasciato quindi nella Casa le sue ex fidanzate, Perla e Greta. Ma è già tornato, anche se per una visita. Nella diretta di lunedì sera rieccolo in salone per un confronto con Perla e probabilmente ci sarà anche nella prossima, quando invece affronterà Greta. In generale l’ormai ex concorrente ha detto di essere rimasto deluso dal loro comportamento. E le ha anche incolpate della sua uscita di scena.

“Mi è dispiaciuto vedervi parlare delle mie cose, di me nel momento in cui sono uscito – ha spiegato dallo studio di Alfonso Signorini – Da persone mature era meglio farlo quando ero lì. Non ho la possibilità di parlare con voi ed esprimere i miei disappunti. Non ero entrato per scegliere. Siete arrivate voi due a rovinare il mio percorso. Se io sono qui… Entrambe dite che inizia ora il vostro Grande Fratello”.

Mirko dopo il GF, l’annuncio

Successivamente ha incontrato Perla e, con grossa delusione dei Perletti ma anche del conduttore, ha chiuso ogni spiraglio al ritorno di fiamma. Ha infatti rivelato di provare un grande affetto per la donna con cui è stato insieme 5 anni ma anche che non può esserci altro tra loro: “Tra me e Perla l’affetto non svanirà a mai, però è anche giusto dire che più di quello che è non ci può essere altro”.

Punto e a capo. Perletti finiti. Certo, possono sempre cambiare idea in futuro ma ad oggi sono tutti tornati single. Tuttavia Mirko sembra aver preso già la sua decisione definitiva e lo ha annunciato anche tramite una Storia su Instagram. Sì, è tornato sui social dopo l’eliminazione dal reality.

L’ex Temptation Island ha condiviso il post di una sua fanpage e poi ha aggiunto l’audio della canzone “Ricomincio da me” di Mr. Rain: “E ora voglio ricominciare da me, vi ho dato tutto quello che avevo dentro. Lo chiamo vuoto ma, sì, pesa lo stesso”. Un chiaro segnale che ora è arrivato il momento di prendersi del tempo per se stesso, stare da solo e riflettere.