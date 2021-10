“Sono spaventata”. Miriana Trevisan, non è facile quello che sta succedendo nella casa

Un passo avanti e due indietro. In molti commentano così la relazione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu al GF Vip. Chi segue il programma lo sa: in queste ultime ore i due hanno avuto un nuovo confronto nella casa del Grande Fratello Vip 6. La Trevisan, dopo quel bacio e quella serata da favola, ha iniziato a dire a Nicola cosa le sta passando per la testa. Ci è andata leggera, prima apprezzando molto il suo coinvolgimento e poi non facendo mistero di avere molti dubbi su questo loro flirt.

Poi Miriana ha detto di essere molto spaventata: “Io ti sento coinvolto. Sono contenta, ma questo mi spaventa…” Miriana Trevisan ha fatto poi sapere a Nicola Pisu del GF Vip 6 che ha deciso di prendersi un po’ di tempo per cercare di dissipare una volta per tutte i suoi tanti dubbi: “Questo vuol dire che mi sto prendendo del tempo per capire: che dubbi ho…” Nicola Pisu, dopo aver ascoltato in religioso silenzio lo sfogo di Miriana, ha dichiarato che accetterà qualsiasi tipo di decisione prenderà sulla loro storia.

Nicola però ha detto di star male per questa situazione poco chiara: “Decidi tu…Ci sto male, ma che ci devo fare?” Miriana Trevisan del GF Vip, che ieri ha dato il primo bacio passionale a Nicola, ha subito voluto tranquillizzarlo facendo presente di tenere molto a lui, non nascondendo però che tra loro mancherebbe un po’ di dialogo: “Io ci tengo molto a te…”.





E ancora: “Non capisco dove voglio arrivare, l’attrazione c’è, però mi manca il dialogo…”. Miriana Trevisan ha poi confessato a Nicola Pisu del GF Vip di aver molto riflettuto in queste ultime ore sul loro rapporto.

Nicola oggi è stato seriamente giù e ha sofferto per lei, i tic sono aumentati. Non solo la droga è tossica, ma anche un sentimento non ricambiato può esserlo. Mi dispiace solo che una persona matura come dice di essere Miriana non lo capisca. Grande delusione la Trevisan. #gfvip pic.twitter.com/Et1qur2hDP October 20, 2021

Poco dopo Miriana Trevisan è arrivata alla conclusione di credere che abbiano bruciato un po’ troppo le tappe. Motivo per cui quest’ultima ha chiesto a Nicola Pisu del Grande Fratello Vip 6 se è d’accordo di non superare più certi limiti. Nicola, da vero gentiluomo ha detto: “Per me va bene…”. Finisce così, quindi?