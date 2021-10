E senza dubbio la love story di questa prima parte del GF Vip 6. Parliamo della coppia Miriana Trevisan e Nicola Pisu, tra crisi e baci, allontanamenti e promesse. Non ci si capisce nulla, in effetti. Ma stanno facendo discutere le parole dell’ex volto di Non è la Rai. Lui la coccola e continua a dirle di essere innamorato e lei flirta, si lascia fare i grattini e gioca. Ieri però Miriana ha fermato il tempo del figlio di Patrizia Mirigliani. I due stavano intagliando le zucche di Halloween e la showgirl ha voluto fare un po’ di chiarezza sul loro rapporto: “Sei ci sei sono felice, se non ci sei io sono felice e sto benissimo lo stesso”.

E ancora: “Ripeto, se non ci dovessi essere io vado avanti. Non mi posso permettere più di soffrire per nessuno, nemmeno per te. Voglio stare proprio bene anche da sola con la mia femminilità. Quindi se non ci sarai starò benone comunque“. Nicola ha accusato il colpo ed ha risposto con un sintetico: “Ma io ci sono è“. Tra l’altro, in questi giorni circolavano alcuni rumor spiacevoli su Miriana Trevisan e un suo ex. Qualcuno ha messo in giro voci poco carine sul loro conto e così Vito ha scritto una lunga lettera pubblicata su Novella 2000.

“Cara Novella 2000, ti scrivo per fare chiarezza su un fatto che da giorni mi sta causando disagio e dispiacere, legato alla mia storia sentimentale – terminata da tempo – con Miriana Trevisan, attualmente ospite della Casa del Grande Fratello VIP. Con Miriana abbiamo avuto una bella relazione sentimentale, poi trasformata, dopo la separazione, in una profonda amicizia”.





Poi ancora su Miriana Trevisan“La storia è terminata alcune settimane prima del suo ingresso nella Casa, ma pare che alcuni ritengano che tale storia sia ancora in piedi. Tanto da inviarmi, quotidianamente, sollecitazioni di dire la verità attraverso le mie pagine social, con messaggi sia privati sia pubblici, spesso anche aggressivi. Ciò, oltre a dispiacere me, è motivo di necessaria chiarezza con la mia compagna Veronica, con la quale da alcune settimane sto vivendo una bellissima relazione”.

E ancora Vito su Miriana Trevisan:“La verità, cara Novella, lo ripeto: è che la mia storia con Miriana era già terminata prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip. Mi dispiace, altresì, l’atteggiamento severo della madre di Nicola Pisu. Miriana è una persona onesta e sincera. Le sono grato se potreste dare voce all’assoluta verità”.