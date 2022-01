Le dinamiche cambiano e anche parecchio, all’interno della casa del GF Vip. Nella puntata di lunedì 10 gennaio, le problematiche tra i concorrenti si calmano un po’ e gli animi sembrano un po’ più distesi. Tuttavia c’è sempre un fondo di sfida tra i due clan formatisi nella casa: da una parte Katia Ricciarelli, Manila e Soleil dall’altro Miriana Trevisan e le princess. Ancora una volta, dopo la diretta con Alfonso Signorini, i discorsi delle concorrenti si sono focalizzati sull’ex ragazza di Non è la Rai. Tutto è partito di nuovo da quella ce più di tutti, in questa fase del programma, sta destabilizzando i rapporti interpersonali nella casa del GF Vip: Katia Ricciarelli.

L’ex soprano, parlando di Miriana Trevisan con Soleil, ha fatto riferimento a D’Anelli, dicendo “Adesso che non c’è più Biagio lei è…”, prima di fare un gesto eloquente con la mano. Soleil ha subito risposto con il carico: “Adesso la vedi che si sta avvicinando a Barù, è dall’inizio che è così”. E ancora: “Ah ecco… è un numero. Non voglio essere ripresa per essere una che chiacchiera…”, ha poi concluso Katia, mentre i telespettatori hanno prontamente catturato la clip arrabbiandosi con loro per questo atteggiamento nei confronti della Trevisan.

Ma non è finita, perché il discorso è poi continuato in sauna tra Soleil a Manila, quando la Sorge: “Ti dico la verità oggettiva, le cose che sono state dette nei confronti di Katia, nei miei confronti e nei tuoi da parte di Clarissa e Nathalie in puntata, sono state molto e gravemente più pesanti delle loro… Chi sono le vere stro..e e cattive della casa?”.





Poco dopo anche Katia ne ha parlato con Manila e Carmen Russo cercando di abbassare la voce… Addirittura, la soprano si è messa la mano sul microfono, ma l’argomento di discussione era chiaramente la Trevisan. D’altro canto Miriana Trevisan sembra avere superato la crisi con Katia Ricciarelli, ignorando cosa dicono di lei.

“QUI CHI MI HA DENIGRATA COME PERSONA È STATA LEI… E ORA FA LEZIONE DI EDUCAZIONE A LULÙ?”

L’ex volto di Non è la Rai Miriana Trevisan ha detto a Lulù: “Katia mi sta chiedendo scusa, a suo modo. È proprio bella…”. Parole che hanno confuso i suoi fan che vedono la situazione per quella che è. Possibile che non riesca a vederla anche lei?