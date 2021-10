Praticamente al GF Vip non si parla d’altro. Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno monopolizzato l’intero programma con la loro storia d’amore dentro la casa pi spiata d’Italia. Da una parta il figlio della Mirigliani, innamorato pazzo, dall’altra l’ex volto di Non è la Rai, impaurita da tutta questa attrazione. Ed è proprio lei, che in queste ore, sta facendo molto discutere coi sui discorsi e i continui dubbi su Nicola. Solo ieri pomeriggio ha rivelato che le parole di Patrizia Mirigliani l’hanno decisamente destabilizzata.

La Trevisan infatti, non vuole che qualcuno pensi che possa fare del male a Nicola, quindi si sente frenata, ma alla stesso tempo non riesce a staccarsi da lui e a lasciarlo andare. Durante un momento di confessioni con Gianmaria, Miriana Trevisan ha rivelato che Pisu sarebbe perfetto per lei, se soltanto avesse 10 anni in più. Proprio così, avete capito bene, Miriana ha poco dopo aggiunto che delle tante cose che apprezza di Nicola, quella che la rende più felice che lui non abbia la percezione “dell’icona che è stata anni fa“.

E dopo una serie infinita di dubbi cosa è successo?Miriana Trevisan ha pensato bene di appartarsi un po’ con l’uomo che è persa di lei, e si è appartata con Nicola in camera. “Non gli può fregare di meno di chi sono, del mio passato, dell’icona che sono stata. Non ha la percezione di chi sono io pubblicamente. Anche questo è un vantaggio e mi piace tantissimo. Guarda, mi piacerebbe tanto che avesse dieci anni in più, tanto, tanto”, raccontava poco prima a Gianmaria.





E ancora Miriana Trevisan su Nicola: “Quanto mi fa soffrire questa cosa. Per questo dico che non so cosa fare. Se fosse più grande sarebbe perfetto. Ed è perché è più piccolo che mi prendo i miei tempi. Per essere sicura aspetto la nostra vita fuori. In ogni caso giochiamo e stiamo benissimo. La madre ha dei pensieri ed è giusto, pensa che possa soffrire”.

Poi conclude: “Quindi io mi faccio problemi anche a ballarci. Secondo te sono una che fa soffrire gli altri? Per lui voglio soltanto cose belle. Che poi sono abbastanza chiara e gli dico tutto quello che penso e i miei pensieri”. Insomma, parole piene di dolore e amore, fatto sta che poco dopo Miriana Trevisan va in camera e fa mettere Nicola sdraiato sul letto mentre le tiene la mano. Una scena che in tantissimi hanno criticato.