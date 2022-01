Grande Fratello Vip 6, il ko per Manila Nazzaro arriva proprio da Miriana Trevisan. La casa più spiata d’Italia lascia che a incontrarsi siano spesso personalità molto differenti che però devono sempre trovare il giusto equilibrio per mandare avanti una convivenza ‘forzata’. Il gioco, spesso, permette che nascano anche grandi amori e durature amicizie. Sarà questo il caso delle due vippone?

Tante le amicizie nate nella casa del Gf Vip. Un rapporto che sembra essersi consolidato, quello tra Katia Ricciarelli e Davide Silvestri e che di recente ha portato anche a un chiarimento proprio in nome della lealtà e dell’amicizia. E lo stesso vale anche per un’altra coppia di amiche, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro.

Il pare di una vera amica è sempre molto importante, soprattutto perché a guidarlo è il bene e la stima incondizionati. Miriana Trevisan per questo motivo ha avuto a cuore il suo rapporto di amicizia con Manila, ma di recente le due vippone si sono trovate faccia a faccia a chiarire un dettaglio molto importante per la Trevisan.





Stando alle parole di Miriana, l’amica Manila si farebbe circondare delle persone sbagliate: “Sei andata con le persone che mi hanno veramente colpito personalmente di continuo”, e ancora: “Ti stai perdendo”, afferma Miriana mentre era intenta a fare un’acconciatura a Manila Nazzaro: “Barù mi ha detto che sono troppo buona, però mi ha anche detto una cosa stupida, che sto facendo la figuraccia davanti a tutta Italia”, risponde la Nazzaro.

“Alcune volte non ascolti quello che ti ho voluto dire. Non ti sto dicendo che devi essere cattiva con loro. Non riesci ad avere lo stesso peso. Non ti ho capito perché sei andata a proteggere, stavo male anche io per due mesi”, controbatte ancora la Trevisan, poi la risposta di Manila: “Io ti ho protetta, ma che stai dicendo? Anche dopo come madre. Tu non vedrai mai un confessionale dove io dico cose su di te” e ancora Miriana: “Alcune volte non vedi delle cose. Scegli di non vedere. Mi hai difesa in passato però hai sposato una cosa che è stata fatta su di me”. Non è d’accordo Manila: “Cosa stai dicendo! Ogni volta che c’è stata la possibilità di farlo l’ho sempre fatto”.