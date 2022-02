Dopo una settimana il GF Vip di Miriana Trevisan, Manila Nazzaro e gli altri torna in onda, in prima serata su Canale 5. La settimana scorsa l’appuntamento del venerdì è saltato il pubblico non vede l’ora di scoprire chi sarà il primo finalista di questa edizione. Il 7 febbraio Alfonso Signorini eleggerà infatti il primo vippone che avrà l’immunità al televoto fino al 14 marzo, quando è in programma la finale.

La prima candidata è stata Delia Duran che lunedì scorso, a sorpresa, ha vinto un televoto contro due veterani della Casa, ovvero Soleil Sorge e Giucas Casella. Adesso insieme alla moglie di Alex Belli, a contendersi il titolo di primo finalista, ci sono anche Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Davide Silvestri. I sondaggi dicono che ad aver la meglio potrebbe proprio essere l’ultima arrivata.

Miriana Trevisan, i fan del GF Vip chiedono provvedimenti

Ma non sarà certo l’unico argomento che Alfonso Signorini tratterà nella nuova puntata del GF Vip 6. Ce ne è uno che i fan del reality si aspettano venga affrontato e riguarda Miriana Trevisan ma non solo visto che ci sono stati dei precedenti. Nel dettaglio alcune allusioni che la showgirl avrebbe fatto nei confronti di Soleil Sorge.





Poco fa, come riporta il sito Funweek, Miriana Trevisan era in bagno con con Jessica Selassié e si è lasciata andare a una frase che non è per niente piaciuta al pubblico del GF Vip. Durante la loro conversazione, la showgirl stava sgranocchiando delle patatine. Le è caduta la confezione dalle mani e ha esclamato: “Vedi cosa succede quando parlo di lei?”. Per diversi utenti che hanno assistito alla scena l’allusione era riferita al fatto che Soleil Sorge porterebbe sfortuna.

Il gruppetto con Miriana, Manila e Nathaly è da tempo che lo dicono. Fanno anche gesti per sconfiggere la s…a. Ma quando si prenderanno provvedimenti? February 6, 2022

Il gruppetto con Miriana, Manila e Nathaly è da tempo che lo dicono. Fanno anche gesti per sconfiggere la s…a. Ma quando si prenderanno provvedimenti? February 6, 2022

Un’uscita, questa di Miriana Trevisan, che ha scatenato immediatamente la polemica. “Sta male”, “Quando si prenderanno provvedimenti?”, scrivono alcuni. C’è anche chi tagga conduttore e opinioniste per far arrivare il messaggio. Ma come anticipavamo non è la prima volta che accade un episodio del genere. Già giorni fa in tanti sui social hanno criticato il comportamento di Nathaly Caldonazzo e Manila Nazzaro per alcuni gesti per sconfiggere e allontanare la sfortuna.