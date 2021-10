A distanza di due anni dalla partecipazione di Pago, Miriana Trevisan è entrata al GF Vip 6. La showgirl è tra i nuovi vipponi di Alfonso Signorini e proprio a margine dell’ultima diretta del reality show di Canale 5 ha avuto un forte litigio con Raffaella Fico. Miriana ha spiegato di non avere un gruppo nella Casa e poi “con Manila e Ainett ho trovato un punto di incontro, con le principesse sto benissimo. Raffaella devo dire che la sento un po’ fredda. E delle volte è come se mi portasse via Francesca, io con lei mi diverto tantissimo. Questa è una mia sensazione. Io con te non è che non vado d’accordo, non vado e basta”.

La campana ha reagito eccome e dopo la discussione faccia a faccia ha rivelato a Jo Squillo: “Per me io e Miriana Trevisan possiamo anche non parlarci. […] Io sono rimasta davvero scioccata. Sai quando dici ‘ma questa che cosa sta dicendo?!’”. Insomma, la ex moglie di Pago si sente un po’ isolata al GF Vip 6 e ora il cantante e suo ex marito, ospite di Casa Chi, ha voluto dire la sua.

Il figlio di Miriana Trevisan preoccupato

Nel commentare il percorso di Miriana Trevisan al GF Vip 6 Pago ha spiegato di vedere la ex moglie un po’ con “il freno tirato” e di non spiegarsi come mai stia avendo questo approccio. Anche se, avendo vissuto in prima persona l’esperienza nel reality, è consapevole del fatto che si creino spesso delle dinamiche che chi è fuori non riesce a comprendere.





Ma questo fatto di sentirsi sola ha ferito il figlio Nicola. Nel corso dell’intervista, infatti, l’ex marito di Miriana Trevisan ha svelato che il figlio sarebbe rimasto male nel sentire che i concorrenti hanno isolato la madre. Avrebbe chiesto al padre di intervenire subito per riportare un po’ di serenità alla sua mamma: “All’inizio ha avuto uno scontro poco rilevante con Raffaella Fico. Mentre prima l’ha avuto, secondo me più importante con il resto della Casa. Aveva dei problemi, è stata isolata e quella mi sembra una cosa un po’ più grave”.

“Nicola, a sentire quelle frasi lì, non dico che c’è rimasto male però voleva entrare – ha proseguito Pago – Mi ha detto “Andiamo”, “Fatti chiamare”, “Chiama Alfonso Signorini per favore e vai a dire qualcosa a mamma”. Io gli ho detto di non preoccuparsi, perché sono cose che succedono. Adesso lei deve prendere la mano, prendere confidenza con i ragazzi lì dentro, quindi stai tranquillo, che chiarirà con tutti i ragazzi. Ultimamente ha visto che Miriana Trevisan non è stata nominata, che sta bene e se la sta vivendo un po’ meglio”.