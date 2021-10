Miriana Trevisan e Nicola Pisu, in pochi giorni è successo di tutto al GF Vip 6. Anche nell’ultima diretta Alfonso Signorini ha voluto indagare meglio su questo rapporto in cui sin da subito lui è parso evidentemente più preso di lei. Anche in confessionale, “faccia a faccia” col conduttore, la ex di Pago ha detto di volerci andare coi piedi di piombo col figlio di Patrizia Mirigliani. Pur sottolineando che non ha alcuna relazione fuori, Miriana Trevisan si è detta preoccupata per la differenza d’età e anche per la reazione del figlio Nicola fuori.

Poi, dopo la puntata di lunedì, il primo colpo di scena: è scattato il bacio. Nicola ha chiesto e ottenuto dalla produzione la possibilità di trascorrere una serata con la vippona di cui si è decisamente invaghito nella Love Boat della Casa. I due hanno trascorso la serata nella parte più lussuosa della casa, hanno ballato, scherzato, giocato, cenato a lume di candela e alla fine si sono baciati.

Miriana Trevisan gelosa di Nicola Pisu

A quel punto, però, Miriana Trevisan, ha chiesto a Nicola di non dirlo a nessuno: “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso”. Tutto top secret, dunque. Poi, col passare delle ore, la showgirl ha fatto dei passi indietro perché davvero confusa e indecisa su come comportarsi con lui.





Ma ecco un altro colpo di scena, che ha fatto finire Miriana Trevisan nel mirino delle polemiche: è stata accusata dai telespettatori del GF Vip 6 di fare la ‘gatta morta’ con Nicola Pisu. I fatti. Dopo aver spiegato al coinquilino di averci riflettuto tanto e di pensare che abbiano corso un po’ troppo, il gesto di gelosia per cui sono scattate le accuse del popolo del web.

Poi dicono che Nicola si appiccica, e invece NO (Lui si stava facendo i fatti suoi)



È MIRIANA CHE SI È SPALMATA SU DI LUI (lo sta illudendo di brutto a questo punto … prima lei aveva detto agli altri che avrebbe chiuso e invece ancora lo illude)#gfvip https://t.co/QBRVLr9HfX October 21, 2021

Ma Miriana nuovamente accozzata a Nicola? Non ho parole #gfvip October 21, 2021

Mentre Nicola era in cucina a parlare con Lulù Selassié, Miriana Trevisan ha forse avuto un moto di gelosia. I due le devono esserle sembrati un po’ troppo vicini, tanto che la ex di Pago ha ben pensato di marcare il territorio alzandosi dal letto e andandosi a ‘spalmare’ addosso a Nicola, ovviamente davanti alla principessa. Da qui i commenti feroci del popolo di Twitter. Come andrà a finire tra i due?