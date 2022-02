Miriana Trevisan è ancora al GF Vip 6 ma a quanto pare quando sarà uscita continuerà a frequentare Biagio D’Anelli. Si sono conosciuti nella Casa e l’idillio tra loro è stato interrotto solo dal televoto. Ma lui poi è tornato nella Casa e l’ha sorpresa anche a San Valentino. Ha scritto una lettera per la sua Miriana Trevisan: “Mi è difficile dirti queste parole senza poterti guardare negli occhi, sentire la tua energia, stringerti tra le mie braccia e morderti. Mi manchi tantissimo”.

“Per la prima volta vorrei trascorrere il giorno di San Valentino nel più tradizionale dei modi, e invece dovrò starti lontano e guardarti in silenzio. Il giorno degli innamorati però sarà sempre per noi. Sai come sono fatto. Chi tocca te è come se toccasse me. Scappare non serve, soprattutto da me. So bene ciò che voglio. La vita fuori ti aspetta, insieme a me”, ha scritto Biagio D’Anelli facendola emozionare.

Miriana Trevisan, l’avvertimento su Biagio D’Anelli

Insomma, ci sono tutti i presupposti perché Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli si vivano fuori, ma c’è chi non crede alla buonafede di lui. È Emanuela Tittocchia, l’ex di Biagio. I due non sono rimasti in buoni rapporti qualche giorno fa dalle pagine di Nuovo Tv lei ha anche messo in guardia la concorrente del GF Vip 6: “Stai lontana da Biagio perché lui usa le persone per arrivare ai suoi risultati. Ho il dovere di salvarti. Lui non fa quello che sente nel cuore, ma quello che gli serve. Ti fa credere ciò che vuole”.





Dopo queste parole c’è stato anche un confronto, da Barbara D’Urso, tra Emanuela Tittocchia e Biagio D’Anelli: “Usa le persone, sia in amicizia, che nei rapporti sentimentali. Lui è bugiardo su tutto, anche sul rapporto con Miriana Trevisan – è sbottata lei – Tu devi smetterla di prenderla in giro, finiscila di usarla! Tu sei talmente bravo che sei andato da lei e le hai fatto credere questa favola”.

E ancora: “Ora scrive le lettere di San Valentino a Miriana Trevisan. Con me un San Valentino si era riavvicinato e poi ha portato Flavia Vento a fare un’uscita romantica con le telecamere”, ha continuato Emanuela Tittocchia. Che poi, dopo aver raccontato il suo trascorso con Biagio, ha aggiunto: “Come hai preso in giro tutte le altre prima di lei! Mi dispiace molto per Miriana, perché mi è stata vicina in un momento molto complicato e in cui stavo vivendo un amore difficile”.

“Lui fa quello che gli serve per emergere. Cosa che ha fatto anche con l’altra sua ex Silvana Curcio. Silvana non serve più? E lui è sparito allora. Ora serve Miriana perché grazie a questa storia stai a galla! Mi dispiace perché stai usando Miriana perché non se lo merita”.