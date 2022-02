Miriana Trevisan e gli altri concorrenti del GF Vip 6 hanno festeggiato il compleanno di Biagio D’Anelli. Quest’ultimo non è più in gioco al reality show, ma con la showgirl ha avuto un flirt che potrebbe continuare fuori e poi in generale è stato un personaggio molto amato nella Casa.

In occasione della sua festa, Miriana Trevisan, con l’aiuto di Jessica e Lulù Selassié ha deciso di preparare una torta farcita di panna e cioccolato a forma di infinito a simboleggiare il loro amore. Sopra, per decorarla, la 49enne ha messo tante caramelle a forma di cuore e la scritta “Auguri amore mio”. A fine cena, poi, i vipponi si sono riuniti intorno al tavolo per brindare al loro ex compagno d’avventura.

Miriana Trevisan contro Soleil Sorge

Quindi le parole di Miriana Trevisan, che ha voluto fare un breve discorso per Biagio d’Anelli: il loro amore è nato nella Casa più spiata d’Italia e non può sapere cosa succederà fuori, a telecamere spente, ma si è detta molto felice di averlo conosciuto e aver vissuto delle emozioni con lui. Alla fine, tutti a cantare la canzone di rito per augurare buon compleanno all’ex gieffino.





Ma nella serata per celebrare il compleanno di Biagio D’Anelli non è filato proprio tutto liscio. Miriana Trevisan non ha gradito che, in più circostanze, le sia stata domandata l’età del festeggiato e, finito il party, si è sfogata con Manila Nazzaro e parlato tra le righe di Soleil Sorge e il problema (che lei non si fa) sulla loro differenza d’età: “Mi ha chiesto quanti anni ha Biagio. Sempre… tutto il giorno che me lo chiedono, tutte e due. Me l’hanno chiesto di nuovo, sì”.

Soleil ha chiesto a Miriana quanti anni Biagio facesse e Miriana e Manila pensano che lo faccia con cattiveria.

Adesso chiedere l'età é cattiveria?🤦‍♂️



Miriana poi aggiunge "Noto lo schifo e lo noteranno da casa"



Da casa vediamo anche lo schifo che dite voi 🤡#gfvip #solearmy pic.twitter.com/tkpMzbCn2r February 10, 2022

Miriana si toglie il microfono e quando se lo sta per rimettere dice: "Soleil ci ha tolto la scena per 10 puntate". Ecco il motivo delle cattiverie continue. Ma chi sta attento lo capiva anche senza ciò. Io sempre più disgustato. #GFVIP pic.twitter.com/Ymy43c305E January 22, 2022

“Perché me l’ha chiesto di nuovo? Perché non me l’aspetto e non me ne frega un ca… Noto lo schifo e lo noteranno anche da Casa, basta. Lo spazio ce l’hai, ce l’avete più di chiunque altro, io non levo niente, hai pure questa fortuna. Ma io non farò mai la vittima”, ha continuato Miriana Trevisan ricordando poi che dalla prossima settimana non ci saranno più gli immuni: “Non ci saranno più immuni quindi la becchiamo”, ha aggiunto in riferimento alla sua volontà di votare contro Soleil Sorge.