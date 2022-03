Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, il confronto in diretta al GF Vip 6. In quella Casa si erano dichiarati amore eterno ma dopo che lunedì scorso lei è stata eliminata e lo ha raggiunto in studio qualcosa si è improvvisamente rotto. Lui nelle trasmissioni di Barbara D’Urso e Federica Panicucci ha detto di essere stato liquidato nonostante abbia provato a cercarla, lei nella semifinale ha raccontato un’altra storia.

Ad Alfonso Signorini Miriana Trevisan ha rivelato ad Alfonso Signorini perché si è allontanata da Biagio D’Anelli. È delusa perché appena è uscita dal reality lui è andato a Pomeriggio 5 a parlare della loro relazione e a Mattino 5, dove ha detto: “Miriana mi ha utilizzato”. “Appena uscita mi ha detto ‘parleremo da soli fuori, staremo insieme, perché saremo io e te e ne parleremo’. In realtà invece non è stato così”, ha spiegato.

Miriana Trevisan, cosa è successo con Biagio D’Anelli

“Guarda è successo qualcosa di strano quando sono uscita dalla casa, sentivo una freddezza – ha continuato Miriana Trevisan – L’ho cercato, certo, lui dice cose diverse in tv? Sì ho visto. Io devo parlare con lui da sola perché sono ferita. Lui si è sentito usato da me? Se l’è raccontata da solo, io ho cercato anche un chiarimento. Ci eravamo promessi di non portarci dietro le telecamere e lui l’ha fatto. Se ho scoperto qualcosa? Certo, ho visto questo di lui in tv a Pomeriggio 5, quello che avete mostrato voi. Ho scoperto sì, ho visto questo pezzo sì”.





“Ci siamo sentiti al telefono, gli ho raccontato la mia giornata fuori dal GF Vip, poi lui mi ha detto ‘adesso devo andare a lavorare’. Poi ho visto tutto questo di lui a Pomeriggio 5. Adesso sono confusa e ripenso agli avvertimenti e gli aerei che mi mandavano contro di lui. Se lo amo? Sono in una riflessione profonda perché sono in confusione. Ha detto che io l’ho sfruttato!”, ancora Miriana Trevisan. Che poi ha “affrontato” Biagio D’Anelli in studio: “Tu quello che è successo l’hai già detto, sei andato ovunque ospite a parlare di noi. Stai mentendo Biagio”.

Miriana è ferita… ma il suo desiderio è comunque parlare con Biagio. Ma dov'è la verità? #GFVIP pic.twitter.com/EbBZnTYvjW March 10, 2022

“Io non ti ho contattato? Stai mentendo e ho tutte le prove, stai mentendo ed è molto triste. Dici bugie e questo è brutto, da te non me l’aspettavo. Tu mi hai detto che appena uscita sarei dovuta stare con mio figlio e la mia famiglia e che poi ci saremmo visti noi. Adesso ti lamenti che non sono stata subito con te? Ci sono testimoni che tu non mi hai chiesto subito il numero stai mentendo! Sì stai mentendo, io non ho mai detto che dovevi parlarmi chiamando il mio agente. Non so quale gioco stai facendo – ha concluso Miriana Trevisan – Parli di me e tu il pomeriggio eri subito a Pomeriggio 5 e il giorno dopo a Mattino 5”. Insomma, qualcosa non torna in quella che sembra una rottura tra i due.