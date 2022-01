“È stato del tutto inaspettato, non sappiamo ancora esattamente qual è la causa della tua morte, ma in base alla nostra storia familiare sembra che il tuo cuore si si fermato nel sonno”. Con queste poche parole è arrivato l’annuncio della morte dell’attrice.

Televisione in lutto per la morte dell’attrice, 34 anni, trovata senza vita la mattina del 6 gennaio dopo essere andata a dormire. La scoperta choc proprio il giorno dell’Epifania, fatta dal marito, sposato nel 2020. In una dichiarazione, la famiglia ha rivelato che l’attrice aveva problemi cardiaci. Tuttavia, dettagli più precisi non sono stati ancora resi noti alla stampa.

Da bambina Miranda Fryer aveva interpretato il ruolo di Sky Mangel nella serie tv Neighbors ed era la figlia di Joe (Mark Little) e Kerry (Linda Hartley). Miranda Fryer ha interpretato il ruolo per 3 anni dal 1989, quando aveva solo 18 mesi, diventando la prima attrice bambina ad aver mai ‘firmato’ un contratto per la televisione. La sua natura estroversa l’ha resa popolare tra il cast e la troupe e sarebbe continuata per tutta la sua vita.





“Miranda e Arthur stavano progettando di mettere su famiglia, quando è andata a dormire e non si è più svegliata. Non sappiamo perché”, si legge ancora nella dichiarazione rilasciata dalla famiglia. “Una bellissima bambina, una splendida adolescente, bellissima dentro e fuori… una donna, con tanto amore e felicità data e ricevuta. Così tanti amici, così tanto ancora da offrire a questo mondo, scomparsi”.

Il direttore del casting Jan Russ ha ricordato l’attrice a TV Tonight: “Ho appreso la notizia della morte di Miranda e sono così Triste. Ha trascorso i suoi anni nel mio show e ci siamo sempre sentiti, oggi è un giorno molto triste”.