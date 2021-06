Impossibile dimenticarsi del dolcissimo Mimmo de “I Cesaroni”, la fortunata serie tv italiana con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Il piccolo Mimmo era il più giovane dell’allegra famiglia, era coccolato da tutti ed amatissimo da tutto il pubblico italiano. Per questo il successo di questo bravo quanto giovane attore è stato davvero insuperabile.

Di fatto, ancora adesso, nonostante siano passati sette anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, continua ad essere ricordato con immenso affetto da tutti i telespettatori della serie televisiva. Per chi non lo sapesse, Mimmo, all’anagrafe è Federico Russo e anche se non ci crederete, sembrerebbe che il 19 Novembre scorso, l’attore romano abbia compiuto ben 23 anni. Naturalmente in tanti vi chiederete, com’è diventato il piccolo Mimmo oggi?

Da quello che sappiamo di lui, sembrerebbe che, dopo lo smisurato successo de “I Cesaroni”, Federico Russo abbia cavalcato la cresta dell’onda. E, soprattutto, abbia continuato a coltivare la sua passione: la recitazione. Proprio nei mesi scorsi, infatti, l’abbiamo visto in una serie televisiva del tutto inedita ed enigmatica. Stiamo parlando proprio di “Curon”, prodotto originale di Netflix.





Mimmo dei Cesaroni, com’è diventato

Fisicamente invece, fa impressione. Dimenticate quel volto delicato da bambino, oggi Mimmo, alias Federico Russo, ha ben 23 anni e nonostante siano passati solo 7 anni dalla fine de “I Cesaroni” è un uomo a tutti gli effetti. Naturalmente i fan si dividono tra chi dice: “Ah sì, è chiaramente Mimmo, i suoi tratti somatici sono identici”.

Poi c’è chi afferma: “Per strada non lo riconoscerei mai!”. In effetti la rivoluzione fisica del piccolo Mimmo è sostanziale. Non ci resta quindi che mandare un grosso in bocca al lupo al bravo e talentuoso Federico Russo per la sua carriera e la sua passione: la recitazione.