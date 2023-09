Uscita una brutta notizia su Milo Infante, che anche in questa stagione è alla guida di Ore 14. La decisione che avrebbe preso la Rai sarebbe incredibile e quasi impopolare, dato che lui è un conduttore molto apprezzato dal pubblico. Eppure, stando a voci che girano negli ambienti della televisione pubblica italiana, ecco che lui potrebbe ricevere un’amara sorpresa. E la sua reazione potrebbe essere sicuramente tutt’altro che buona.

Milo Infante conduce con successo Ore 14 su Rai2 dalle 14.05 alle 15.25. In passato, come ricordato dal sito Ultimenotizieflash, lui si era un po’ lamentato del poco tempo a disposizione. E la possibile nuova decisione della Rai potrebbe scatenare molto nervosismo da parte del padrone di casa, infatti non sarebbe da escludere a priori nemmeno una protesta vera e propria. Anche perché si tratterebbe di una scelta pazzesca.

Milo Infante e Ore 14, la decisione della Rai sarebbe clamorosa

A riportare questa notizia su Milo Infante e la sua trasmissione Ore 14 è stato il giornalista di Dagospia, Giuseppe Candela, su X (ex Twitter). Lui stesso parla di news clamorosa perché la decisione della Rai arriverebbe come un fulmine a ciel sereno, dato che gli ascolti tv del presentatore sono assolutamente positivi. Eppure potrebbe aver creato dei grattacapi e dei problemi, che i vertici ora vorrebbero risolvere.

Candela ha scritto sul social network di Elon Musk: “Clamoroso: voci di corridoio, si pensa a una riduzione di Ore 14 a 50/55 minuti. Gli ascolti troppo alti di Infante danno fastidio? Un modo per aiutare Rai1 che è in difficoltà? Cosa è successo? Si risolverà nei prossimi giorni? Vedremo…”. Il riferimento è alla fatica di Caterina Balivo, visto che il suo programma La volta buona non sta dando i frutti sperati. E a pagarne le conseguenze sarebbe Milo, proprio perché starebbe ottenendo risultati anche sopra le aspettative.

Voci di corridoio, si pensa a una riduzione di #ore14 a 50/55 minuti. Gli ascolti troppo alti di Infante danno fastidio? E' un modo per aiutare Rai1 che è in difficoltà? Cosa è successo? Si risolverà nei prossimi giorni? Vedremo… — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 26, 2023

Sotto il post di Candela, sono arrivate le proteste dei telespettatori: “Sarebbe vergognoso, una mancanza di rispetto”, “Sarebbe un autogol clamoroso”, “Perché invece più intelligentemente non chiudono il bruttissimo programma della Balivo?”.