Milo Infante e lo sfogo sulla chiusura anticipata di Ore 14. Soltanto pochi giorni fa parlavamo del successo del programma condotto dal popolare giornalista su Rai 2. Ascolti importanti che, però, invece di portare gratificazioni al conduttore avrebbero provocato problemi. In Rai, infatti, qualcuno avrebbe storto il naso di fronte al fatto che Infante ha raggiunto lo stesso share di Caterina Balivo su Rai 1.

In attesa di capire se ciò avrà delle conseguenze sulla carriera del giornalista nella giornata di ieri, lunedì 4 marzo, Milo Infante non ha nascosto il suo nervosismo per la chiusura anticipata della puntata. Ancora una volta, infatti, il giornalista ha dovuto cedere la linea alla redazione sportiva per una gara di ciclismo. Ma le sue parole hanno manifestato in pieno tutto il suo disappunto.

Milo Infante innervosito dalla chiusura anticipata di Ore 14: il video

Fin dal momento in cui Milo Infante ha dovuto fare l’annuncio della chiusura anticipata per dare la linea ad una gara ciclistica il giornalista ha manifestato il suo fastidio: “Sapete che questa settimana, ma se siamo fortunati solo questa settimana, Ore 14 finisce adesso…Dobbiamo dare la linea ai colleghi dello sport”.

Ma il siparietto non si è concluso qui. Milo Infante ha continuato a far presente il suo risentimento: “Diamo la linea ai colleghi dello sport perchè c’è una corsa ciclistica – ha detto – C’è una corsa ciclistica che sicuramente Laura Rio conosce e si ricorda. La…? Non la conosci? Ti occupi anche di televisione”. Insomma il conduttore non ha fatto mistero di non conoscere di quale gara si trattasse.

Milo Infante vs il ciclismo, A THREAD https://t.co/7z1EvHoL7G — alessio (@alessio___1) March 5, 2024

Quando l’ospite non ha saputo rispondere Milo Infante ha commentato confessando: “Io nemmeno la conosco. Confidavo nell’aiuto degli ospiti”. Poco dopo in aiuto del conduttore è corso probabilmente uno degli autori che gli ha suggerito che la gara era la Tirreno – Adriatica: “Ci voleva tanto? Grazie” è stato il caustico commento del giornalista. Insomma, un comportamento davvero inatteso. E qualcuno sui social ha chiesto sarcasticamente se Milo sappia che a maggio il suo programma si ferma per un mese intero per lasciare spazio al Giro d’Italia.

