“Salta tutto”. Ballando con le stelle, nubi sulla prossima edizione. La voce che preoccupa Milly Carlucci

L’ avventura di Milly Carlucci a Ballando con le stelle si era conclusa sabato 18 dicembre. A vincere era stata la coppia formata da Arisa e Vito Coppola. Un trionfo aspettato e meritato quello dei due ragazzi. Chi aveva seguito sapeva bene che la cantante era stata apprezzata dai giurati e dal pubblico per la sua costanza e bravura. Ma soprattutto per il suo impegno. Sulla coppia, o presunta tale, di recente se ne dicono tante. Complici anche le parole che spesso i diretti interessanti rivelano sulla questione di cuore, lasciando però quel sottile velo di mistero che ancora incuriosisce non poco.



Stanno o non stanno insieme? L’Italia vuol sapere ma in nome di tutti ci ha pensato zia Mara a mettere in chiaro la situazione. Smentite poi conferme, poi di nuovo smentite. Arisa e Vito Coppola sembrano non riuscire a pronunciare quella parolina magica, eppure che i due si frequentino sembra ormai essere abbastanza chiaro. Anche le ultime dichiarazioni rilasciate dal ballerino lo confermerebbero.



“La nostra è una forma di amore, il nostro è un rapporto profondo. Abbiamo deciso di vivere giorno per giorno, senza fare progetti. Non avrebbe senso e la differenza di età non ci spaventa, non la sentiamo proprio”. E ancora: “Io e Arisa non ci siamo persi mai di vista da quando è finito Ballando con le stelle. Abbiamo passato insieme le vacanze di Natale e abbiamo conosciuto le rispettive famiglie. Praticamente lei è venuta da me ad Eboli, mentre io sono andato a Pignola”.







Insomma chi vivrà vedrà. Intanto arriva una potenziale cattiva notizie per Milly Carlucci. Stando a quanto scrive Dagospia il suo Ballando con le Stelle, la cui ultima edizione ha fatto ascolti record, potrebbe slittare di qualche mese. Molto probabilmente non tornerà in autunno come accaduto negli ultimi due anni bensì a febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo.

Il motivo è nella presenza, nello stesso periodo, dei mondiali di calcio. La coppa del mondo, in programma in Qatar, si giocherà dal 21 novembre al 18 dicembre. Un appuntamento importante per tutti gli appassionati di pallone e non solo che stravolgeranno parecchio la programmazione autunnale della Rai. Giovedì, tra l’altro, l’Italia di Mancini affronterà la Macedonia del Nord nel primo spareggio playoff.