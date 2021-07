Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di milioni di italiani e non solo. La notizia della sua morte è ancora fresca e in tanti non riescono a crederci che il suo sorriso, il suo talento e la sua positiva trasgressione non siano più con noi. La malattia, tenuta nascosta fino all’ultimo, se l’è portata via e ora sono in corso i preparativi per l’ultimo saluto all’icona della musica. Sono stati fatti circolare i dettagli riguardanti la camera ardente e le esequie che si terranno nei prossimi giorni.

Tra le tante che hanno commentato la tristissima notizia anche la conduttrice di ‘Ballando con le stelle’ e ‘Il Cantante Mascherato’, Milly Carlucci, la quale si è lasciata andare ad una proposta molto suggestiva. Ha chiesto ufficialmente che sia fatta una cosa precisa in memoria di Raffaella Carrà. Così facendo il suo nome resterà sempre impresso, anche se ovviamente nessuno potrà mai dimenticarsi la sua figura. Una figura che ha accompagnato numerose generazioni, pazze di amore per lei.

Intanto, per quanto riguarda l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, si comincerà a partire da mercoledì 7 luglio, quando ci sarà un corteo funebre che si fermerà per un minuto. Attraverserà l’Auditorium Rai del Foro Italico, la sede Rai di via Teulada, il Teatro delle Vittorie e la sede Rai di Viale Mazzini oltre al Campidoglio. In Campidoglio sarà organizzata la camera ardente e resterà aperta giovedì 8 luglio dalle ore 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte. Poi i funerali avranno luogo il 9 luglio alle 12 nella chiesa Santa Maria in Ara Coeli.





Milly Carlucci ha quindi scritto su Twitter: “Sto guardando con emozione Carramba che sorpresa su Rai Uno, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico alla grande Raffaella Carrà”. Queste le reazioni degli utenti: “Dall’Auditorium Raffaella Carrà in Roma, come suona bene”, “Assolutamente sì, fatelo”, “Pienamente d’accordo con te”, “Sarebbe una cosa bellissima”, “Milly, per favore, sii portavoce di questa petizione”, “Quel teatro appartiene a Carramba e a Raffaella, intitolatelo a lei subito”.

Sto guardando con emozione #carrambachesorpresa su @RaiUno , sarebbe bello intitolare l'Auditorium Rai del Foro Italico alla grande #RaffaellaCarrà

Cristiano Malgioglio ha invece proposto sempre per Raffaella Carrà: “e gli studi di via Teulada domani portassero il nome di Raffaella Carrà sarebbe davvero una notizia straordinaria. Il mio appello è fatto con il cuore. Il suo mito, la sua forza e il suo straordinario talento resteranno sempre dentro di noi. Noi che l’abbiamo amata, davvero tutti”.